Jak na reklamaci automobilu | E15.cz

Reklamovat zboží můžeme v případě vady do 24 měsíců od převzetí. Jak je to ale u automobilu? Můžeme se na toto ustanovení spolehnout vždy? Může prodejce záruku omezit? Jaký je rozdíl mezi ojetým a nových autem? Jak je to u koupě vozu na IČ? Na tyto otázky odpovídá dTest.

„V praxi můžeme rozlišit tři situace – vůz si zakoupíte jako spotřebitel od podnikatele, koupíte jej od jiné nepodnikající osoby, anebo jste také podnikatel a vůz zakoupíte od jiného podnikatele,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Koupě od podnikatele

Pokud kupujete auto od podnikatele, budou se podmínky lišit podle toho, jestli jde o auto nové nebo ojeté. U vozu máte záruku 24 měsíců. Pokud jde ale o ojetý vůz, může být záruka zkrácena až na polovinu.

Zkrácení záruky ale nemusí být jediným zádrhelem. U bazarových automobilů prodejci mohou do kupní smlouvy uvést všechny možné vady, které vůz může mít. Tím se pokouší zamezit případné pozdější reklamaci. Ze zákona totiž platí, že nelze reklamovat vadu, pro kterou bylo zboží prodané za nižší cenu, nebo vadu způsobenou běžným opotřebením, kterou měl automobil při převzetí kupujícím.

Pokud vůz kupuje podnikatel

Každý, kdo kupuje nový vůz, měl by se mít na pozoru a pořádně si pročíst kupní smlouvu. Často se v ní totiž objevují ujednání, která mohou omezit práva kupujícího při reklamaci. Například jde o ustanovení, která zavádí povinnost servisních prohlídek v autorizovaných servisech, povinné roční kontroly a podobně. Může se stát, že tato ujednání nejsou na první pohled ve smlouvě patrná.

Takovým ujednání může být povinnost, aby servis, ve kterém je prováděna prohlídka, zaznamenal záznam o prohlídce do speciální servisní knihy. V případě, že si pak majitel automobilu vybere servis, který nemá do speciální servisní knihy přístup, může přijít o celou záruku.

U spotřebitelů by se k těmto ujednáním ze zákona nepřihlíželo, podnikatelé by ale mohli mít problém. Pokud totiž prodej nového auta probíhá mezi dvěma podnikateli, může si prodejce dát v podstatě jakékoliv požadavky na zachování záruky.

„Záruka na zakoupené zboží podnikatelem může být jakkoliv zkrácena a případně smluvně i úplně vyloučena. A to samé platí při koupi automobilu spotřebitelem od jiné nepodnikající osoby,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Zjevné vady se musí bezodkladně reklamovat, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Skryté vady by měly být reklamovány do dvou let. Je ale nutné mít na paměti, že skrytou je pouze taková vada, kterou měl automobil již při převzetí. Skrytá vada tedy není každá vada, která se během let objeví.

Jak stojí a leží

Někdy se můžeme setkat s tím, že auto je prodáváno pod popisem „jak stojí a leží“. Toto slovní spojení označuje takzvaný prodej úhrnkem.

„Při tomto způsobu prodeje jsou automaticky vyloučena všechna práva z vadného plnění – takové zboží nelze reklamovat. Při prodeji automobilu by se však tento způsob prodeje neměl vůbec uplatnit, protože je určen pro prodej souboru různých věcí. Pokud máte možnost se tomuto ustanovení ve smlouvě vyhnout, raději se pokuste jej vypustit,“ uzavírá Eduarda Hekšová.