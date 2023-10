Lidé méně nakupují. Šetří na potravinách i oděvech | e15.cz

Tržby prodejců potravin se propadají už rok a půl. Za poslední rok se k nim přidaly i menší obchody s oděvy. Loni na podzim se křivka jejich prodejů stočila dolů. Ukázalo to zjištění společnosti Dotykačka, jejichž pokladní systém využívají menší obchody po celé republice. V tomto průzkumu se zaměřili hlavně na Prahu a Brno ve srovnání se zbytkem republiky.

Srovnávání probíhalo v menších nezávislých obchodech. Prodeje byly rozděleny do pěti kategorií: hobby markety zahrnující i zahrádkářské a chovatelské potřeby, obchody s oblečením a potraviny. „Z těch jsme ještě vydělili samostatnou kategorii speciálních potravin, kam spadají například veganské či bezlepkové obchody, prodejny francouzských sýrů atd. Výčet pak uzavírají úzce zaměřené obchody typu rybářské potřeby, cykloprodejny, hračkářství apod.,“ přibližuje ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Při meziročním srovnání červencových tržeb sledujeme pokles takřka u všech segmentů napříč republikou. Přinejlepším se rozdíly v obratech drží kolem nuly. Výjimkou je Jihomoravský kraj. Ten se vymyká obecným trendům s růstovými hodnotami několika kategorií.

Pokud se podíváme na srovnání Jihomoravského kraje a Brna, zjistíme, že je zde minimální pokles potravin. Hobby markety se drží ve výrazném plusu. Podle Petra Menclíka je zkušenost taková, že trendy nastavené Prahou většinou asi za rok dorazí do dalších regionů. Podle toho můžeme čekat, že příští rok budou i v Brně hobby markety v mínusu.

Navzdory poklesům souhrnných tržeb to nevypadá, že by jednotliví obchodníci dřeli bídu s nouzí. Spíš naopak. Souvisí to ovšem s vyčištěním trhu. V uplynulých letech totiž zanikla část menších obchodů. Orientační číslo je 5 až 10 procent zaniklých provozoven. Častěji zanikaly obchody v menších městech a na vesnicích. Ze statistik vyplývá, že obchodům, které přežily, se daří.