Mladí nakoupí na e-shopu do hodiny, starší více porovnávají | E15.cz

Prodejci se snaží nakupování usnadnit nejrůznějšími aplikacemi. Ať už je to čtečka QR kódu zboží, video prezentace produktu, hlasové vyhledávání nebo chatbot. Tyto novinky podle průzkumu znají hlavně nakupující ve věku 15 až 24 let. Neznamená to ale, že by je starší generace nevyužívaly. Mobilní aplikaci prodejce již někdy osobně využila více než třetina nejmladších nakupujících do 24 let. V generaci 55+ to byla skoro čtvrtina Čechů.

Senioři reklamě zase tak moc nevěří

Je zajímavé, že senioři nejsou tolik ovlivněni reklamou. Věří spíše referenci od přátel. „K rozhodnutí nakoupit starší generaci často přesvědčí kvalitní popisky zboží a fotografie. Potřebné informace hledají nejčastěji ve vyhledávačích. Celkem 28 procent nakupujících starších 55 let tvrdí, že byl pro ně zdrojem informací Google či Seznam a čtvrtina využila srovnávač zboží. V případě mladých lidí do 24 let využilo vyhledávač pouhých osm procent a srovnávač zboží 15 procent dotázaných,“ doplňuje k průzkumu David Vurma, CEO konzultační společnosti Acomware.

Špatně řešený e-shop zákazníky rozčiluje

Při nákupu na e-shopech nás nejvíc štve povinná registrace. Dále pak nedostatečné nebo vůbec žádné informace a fotografie produktu. V neposlední řadě pak zdlouhavé vyhledávání správného zboží na nepřehledných webových stránkách.

Velký rozdíl mezi generacemi je patrný v rychlosti rozhodování o nákupu. „Dvě třetiny mladých nakoupí do jedné hodiny, v případě starších nakupujících se takto rychle pro nákup rozhodne pouze čtvrtina. Starší lidé jsou rozvážnější a nejčastěji nakoupí do jednoho dne,“ uvádí David Vurma