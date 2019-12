Na nový byt si podle studie vydělává Pražan nejdéle z metropolí v regionu | E15.cz

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,1 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Z metropolí v regionu je to výrazně nejvíce, ve druhé Bratislavě je to o tři roky méně. Vyplývá to ze studie developerské společnost Central Group. Za Prahou a Bratislavou následují Mnichov (10,9 roku), Vídeň (8,9), Frankfurt a Varšava (8,7), Berlín (8,4) a Hamburk (6,5).