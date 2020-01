Průměrné ceny benzinu a nafty v Česku stoupají | E15.cz

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden zdražily. Průměrná cena benzinu stoupla o deset haléřů na 32,17 koruny za litr, cena nafty vzrostla od minulé středy o dva haléře na 31,79 koruny. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil na to, že na Nový rok zdražil benzin během 24 hodin nárazově nejvýrazněji za skoro pět let.