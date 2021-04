Rekonstrukce bytu: Kdy stačí oznámení a kdy musíte na stavební úřad? | E15.cz

Kvůli vládním opatřením nám moc zábavy nezbylo. Jednou z mála povolených aktivit je kutilství. Lidé rekonstruují své nemovitosti a přidávají jim tak na hodnotě. Jenže při úpravě bytu většinou bývá hodně hluku, a to hlavně v panelácích a činžácích ruší sousedy, kteří také nikam nemohou.

„Oznámit rekonstrukci v domě, je slušnost, stejně tak jako dodržování nočního klidu. Při menších úpravách nic víc hlásit nemusíte. Žádné povolení nepotřebujete v případě, když nezasáhnete do dispozice bytu, úpravy nebudou mít vliv na životní prostředí nebo bezpečnost a použité běžné materiály. Nejčastěji se momentálně rekonstruuje kuchyňská linka, koupelna nebo vestavěné skříně,“ vysvětluje Kamila Houšková z realitního portálu RealityPro.eu.

„I když máte v plánu drobnější práce, které nezaberou tolik času, raději na případný hluk sousedy upozorněte a dobu rekonstrukce na oznámení prodlužte pro jistotu o pár dní,“ dodává Houšková. Rekonstrukce totiž většinou neprobíhají přesně podle plánu a mohou se protáhnout, aniž byste to plánovali.

Pozor na to, abyste své sousedy neomezovali ve společných prostorách, jako je chodba, schodiště, výtah, balkony atd. S prodlouženým lockdownem nervozita všech rapidně stoupá. Proto, co by běžně sousedům nevadilo, teď může vyvolat konflikty.

„Stavební povolení pro rekonstrukci je potřeba tehdy, když se rozhodnete zasáhnout do nosných zdí nebo úpravou změníte vzhled domu. V takovém případě budete potřebovat ještě posouzení statika a souhlas sousedů, protože jich se takto významná rekonstrukce bude také významně týkat,“ uzavírá Kamila Houšková.