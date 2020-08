Spolu s propadem ekonomik v červenci zpomalil i růst na finančních trzích | E15.cz

Červenec byl ve znamení oznamování výsledků firem a HDP za druhé čtvrtletí. A údaje, které přicházely, nebyly příliš veselé. Například v Německu se HDP propadlo ve 2. čtvrtletí o dvanáct procent. To je nejhorší výsledek od roku 1970. Celá Eurozóna zaznamenala souhrnný pokles o 15 procent. V USA to byl ve druhém čtvrtletí pokles o neuvěřitelných anualizovaných 33 procent. Což je nejhorší výsledek od roku 1947. Meziroční pokles pak činil deset procent.

V České republice jsme zaznamenali mezi mezičtvrtletní pokles HDP o 8,4 procent, meziročně o bezmála jedenáct procent, což odpovídá i okolním ekonomikám, včetně té Německé. Česká republika se tak liší pouze stále rychlým růstem inflace (3,3 procenta). Na druhé straně podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta všechny indexy aktivit ukazují na rychlý restart ekonomik a tím tedy na krátkou recesi typu písmene V se svižným návratem zpět.

Tip: Jak na investice? Poradíme

„Aktuální fiskální a monetární expanze velice rychle zapůsobila a do ekonomiky dodala potřebnou likviditu a jistotu. Na rozdíl od finanční krize z roku 2008, kdy se peníze napumpované do systému zasekly v bankách a ekonomika trpěla mnohem déle,“ říká Martin Mašát.

Dodává, že masivní podpora vlád a centrálních bank a rostoucí očekávání ohledně objevení vakcíny proti koronaviru znovu nastartovaly ekonomickou aktivitu zpět k původním hodnotám. Například koruna se díky novému podpůrnému fondu, z kterého bude těžit i Česká republika, posunula asi o 1,5 procenta k silnějším úrovním kolem 26,3 CZK/EUR.

„I přes určité problémy v některých odvětvích to vypadá na recesi typu V, která potrvá tu nejkratší možnou délku a tedy pouhá 2 čtvrtletí,“ upřesňuje.

Partners index akciových fondů: 1procentní růst v červenci

Rychlý návrat do předkoronavirových hodnot akciových indexů v červenci ale i tak zpomalil. To potvrzuje i Partners index akciových fondů, který ukazuje na průměrné zhodnocení jen o pouhé jedno procento. A to i přesto, že některé z akciových titulů stále prudce rostou.

„Svoji dominanci i v červenci potvrdily technologické akcie. Jejich index NASDAQ za prvních sedm měsíců přidal více jak 20 procent. A to má za sebou koronavirovou krizi a loňský nárůst o 35 procent,“ vysvětluje Martin Mašát.

Upozorňuje také na to, že Partners index akciových fondů, které investují do akcií vyspělých zemí, zaznamenal od počátku roku propad o 6,8 procent. A to i přesto, že americké indexy jsou vesměs již v kladných hodnotách. V černých číslech je již akciový index S&P 500 a technologický index NASDAQ dobývá další maxima. Naopak evropské akciové trhy v červenci skončily v mírném záporu. Výnosy dluhopisů se držely poblíž svých minimálních hodnot. Partners index fondů, které investují do nerozvinutých zemí, tak ztrácí ke konci července stále ještě deset procent. V dlouhém horizontu, jako je například 10 let, vypadá zhodnocení o poznání příznivěji. A to zejména u indexu fondů s firmami z vyspělých trhů, které přinesly investorům takřka dvojnásobek původní investice.

Partners indexy akciových fondů

Výkonnosti skupin fondů

Červenec od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let počet fondů PIF-AK 0,8 % -6,8 % -1,6 % 7,5 % 10,4 % 92,6 % 38 PIF-SPEC 1,3 % -9,9 % -5,2 % -2,2 % 5,8 % 15,5 % 16

1. PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

2. PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Poněkud jiný obrázek podle Martina Mašáta avšak aktuálně nabízejí akciové fondy, které investují ve střední a východní Evropě. Ty se nyní nenacházejí ani v mírném záporu.

„Ty jsou bohužel hluboko v záporu a index PX pražské burzy je jen letos o 19 procent níže“, říká Martin Mašát.

Partners index dluhopisových fondů: 1procentní růst za celý rok

I když inflace v České republice vyskočila nad tři procenta, ve světě zboží a služby naopak zlevňují. Inflace s výjimkou Česka nebo Polska klesá k nule. Trend klesající inflace by však dříve či později měl dorazit i do České republiky, jak dlouhodobě upozorňuje Česká národní banka, ale i ekonomové například s odkazem na poslední červnový vývoj maloobchodních tržeb. Celková letošní inflace by měla v průměru být dvě procenta. Měnový vývoj má dopady i do dluhopisového trhu.

„Pokračující kvantitativní uvolňování a klesající inflace i nadále drží výnosy dluhopisů velice nízko. Pouze v České republice výnosy nepatrně vzrostly, ale stále jsou velice nízko. To potvrzuje výnos 5letého dluhopisu, který se drží kolem 0,6 procenta ročně, jakkoli tu máme inflaci kolem tří procent,“ tvrdí Martin Mašát.

Podle něj podpora centrálních bank drží výnosy dluhopisů velice nízko a často pod nulou, i když zadlužování jednotlivých vlád nezná mezí. Výsledkem je aktuálně záporné reálné zhodnocení. Extrémně nízké výnosy kvalitních dluhopisů tak investory ženou do většího rizika, a proto rostly vyšším tempem ceny rizikovějších dluhopisů. Nicméně, stále to nestačí na pokrytí březnových propadů, dluhopisové fondy jsou od počátku roku stále o tři procenta níže. Fondy kvalitních dluhopisů jsou jen procento nad nulou.

Partners indexy dluhopisových fondů

Výkonnosti skupin fondů

Červenec od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let počet fondů PIF-DL 0,0 % 1,2 % 1,2 % 1,5 % 1,8 % 17,4 % 19 PIF-HY 1,6 % -2,9 % -1,1 % 1,2 % 7,8 % 38,0 % 22

1. PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

2. PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Partners index smíšených fondů: 1procentní růst v červenci

„Relativně nudnější měsíc na trzích, kdy rostla výrazně jen cena zlata pomohl k 1% zhodnocení smíšeným fondům. Od počátku roku jsou však podobně jako akciové fondy pár procent v mínusu,“ říká Martin Mašát.

Partners index smíšených fondů

Výkonnosti skupin fondů

Červenec od poč. roku 1rok 3 roky 5 let 10 let počet fondů PIF-MIX 1,1 % -3,3 % -1,0 % 0,9 % 1,0 % 27,8 % 52

Smíšené fondy (dluhopisy, akcie, komodity) jsou mix mnoha investičních strategií, které jsou často nečitelné a v průběhu investorova života se mění. Tyto fondy jsou ale i tak v České republice z historických důvodů velmi oblíbené. A to i přesto, že poplatky za ně bývají stejně vysoké jako u čistě akciových fondů, kde jejich správci jen obchodují mnohem častěji než správci smíšených fondů. A tedy i s většími náklady. I když i zde došlo k určitému posunu. Smíšené fondy stále častěji investují do takzvaně burzovně obchodovaných fondů (ETF), což je levnější než investice do podílových listů jiných fondů. Co se týče čistých výnosů, nejsou ale ani smíšené fondy prozatím žádná hitparáda.