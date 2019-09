Vyzkoušeli jsme Mall Pay, kvůli nízkému limitu se s ním moc nerozšoupnete | E15.cz

Na tuzemském trhu se etabluje nová služba, která slouží pro odložené placení – Mall Pay. Ačkoli nese název známého internetového „nákupáku“, nejsou „tím e-shopem“. Na webu se prezentují jako „tým nadšených lidí, kteří chtějí propojit svět nakupování s peněžními službami. Naší mámou je MALL Group, první e-commerce skupina, která v regionu střední a východní Evropy vsadila na rozvoj vlastních finančních služeb.“

Mall Pay je služba pro odložené placení – nakoupíte a nákup uhradíte do 14 dní buď převodem, nebo kartou online. Při nákupu tedy neplatíte svými penězi a pokud dluh včas vyrovnáte, nebude vás to nic stát.

Vlajkovou lodí je samozřejmě již jmenovaný internetový obchod Mall, na kterém seženete prakticky cokoli, což dává službě Mall Pay slušný potenciál. Dalších obchodů, kde lze nyní nakupovat je jen hrstka, přesně jedenáct (jejich přehled zde).

Službu jsme vyzkoušeli právě nákupem na Mall.cz s tím, že jsme jednu ze dvou položek do 14 dní vrátili. Při vrácení byl vystaven opravný daňový doklad a dlužná částka byla okamžitě ponížena o cenu vráceného zboží.

Než začnete Mall Pay využívat, je potřeba říct, že limit pro první platbu činí pouhé dva tisíce korun. Následně po první uhrazené objednávce je navýšen na 5 000 korun, dostat se lze až na trojnásobek (při dobré platební morálce). Ani tak ale není maximální limit ve výši 15 000 korun dostatečný, nakoupíte tak jen drobnější věci, do rozpočtu se nemusíte vejít ani s lepším mobilem.

Jako jednu z výhod nabízí Mall Pay prodloužení standardní dvouleté záruky až o tři roky. Více zde.

TelcoScore v akci

Při první objednávce si vás Mall Pay proklepne pomocí tzv. TelcoScore, musíte totiž souhlasit s podmínkou, že vaše číslo si vezme do parády operátor a posoudí vaši bonitu. Pokud odmítnete, bude vám nákup přes Mall Pay pravděpodobně zamítnut.

Nevíte, co je to TelcoScore? TelcoScore je číslo v intervalu 1 až 1000, kterým operátoři hodnotí vaši bonitu. Podle toho jaký máte tarif, kolik platíte, zda platíte včas, jaký máte mobil, zda jezdíte do zahraničí, atd. Více o TelcoScore se dočtete v našem článku z loňského roku, kde jsme predikovali, že právě pro takové služby bude tento skóringový systém v budoucnu využit.

Jistě vás napadá otázka, co se stane, když nezaplatíte včas? Dostanete celkem tři upomínky, každá vás bude stát stovku. Pak bude dluh předán třetí straně – vymahačům. Než se tak stane, dostanete několikrát avízo o blížící se splatnosti dlužné částky, takže ani zapomnětlivci se nemusí obávat. Ostatně Mall Pay nabízí přehlednou správu účtu na webu, kde uvidíte otevřené objednávky, historii, apod.

Na českém trhu zatím podobných služeb moc nenajdete, hlavním konkurentem je zavedená služba Twisto. Sekundárně pak běžná kreditní karta, která nabízí bezúročné období.

Využili jste někdy službu pro odloženou platbu?