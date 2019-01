Zahraniční e-shopy jsou v kurzu | E15.cz

V zahraničních e-shopech nakupuje více než milion našinců. V roce 2018 on-line nakoupilo 54 procent Čechů starších 16 let. To je 4,7 mil. osob. Nejčastěji jsme sahali po českých prodejcích. Stále častěji už ale nakupujeme i v zahraničí. Uvádí to měsíčník Statistika&My.