Ženy ve vedení, vyhoření i robotizace. Takový bude trh práce v roce 2019 | E15.cz

1. Ženy ve vedení

Na změny na trhu práce se každopádně musíme připravit. Pozitivní je, že v managementech firem by se měl zvýšit počet žen. V některých profesích je taková převaha mužů, že ženy prostě musí nastoupit. Celosvětově třeba v oblasti umělé inteligence pracuje pouze 22 procent žen. Mohlo by dojít k tomu, že stroje, které programují muži, by mohly ženské pohlaví diskriminovat.

2. Robotizace

Podle studií, které sledovaly společenskou potřebnost profesí od roku 1980 do současnosti, patří mezi nejohroženější profese řidič kamionu, automechanik, vrátný nebo dělník-operátor strojů. Je pravděpodobné, že uvolněná pracovní síla najde uplatnění jinde, například ve službách nebo v bující státní správě.

3. Zkracování pracovních úvazků

„Dobře použité moderní technologie nám umožní být efektivnější,“ tvrdí Jozef Papp ze Stanton Chase. Počet lidí, kteří mají homeoffice stále roste. Tito lidé mohou uspořit čas dojížděním, firmy mohou naopak ušetřit na drahých nájmech.

4. Malá důvěra zaměstnanců v zaměstnavatele

Přes snahu firem vylepšovat pracovní prostředí bude klesat důvěra zaměstnanců k zaměstnavatelům. Pracovníci mají obavu, že je zaměstnavatel při práci sleduje pomocí informační technologie. Dále nevěří ve spravedlivé odměňování.

„Podle mojí dlouholeté zkušenosti většina velkých korporací mnohé deklaruje, ale sliby poté neplní. To zaměstnance maximálně frustruje. Napjatý trh práce ale přinutí zaměstnavatele, aby respektovali základní pravidla slušnosti, například odpověděli na každou zaslanou žádost o práci,“ říká Jozef Papp. Podle průzkumů se přitom v Česku až 70 procent uchazečů žádné odpovědi nedočká.

5. Syndrom vyhoření

Stále zvyšující se tlak na zvláště střední a vyšší manažerské pozice povede k tomu, že se bude zvyšovat počet osob se syndromem vyhoření. Syndromem vyhoření trpí aktuálně podle prosincového výzkumu 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice až pětina Čechů, především manažeři, ale i lékaři a učitelé, a další dvě pětiny jím jsou aktuálně ohroženy.

6. Využívání osobních koučů

Top-managment bude více využívat služeb osobních koučů. „Doba, kdy top management a členové boardu nechtěli žádné velké změny, je pryč. Profesionálně řízený a kouči asistovaný board je výkonnější a přináší firmám vyšší efektivitu a tedy vyšší zisky,“ poznamenává Jozef Papp.

7. Vzniknou nové profese

Nejvíce nových profesí pochopitelně vznikne v oblasti umělé inteligence, strojového učení, robotizace, blockchainu, edge computingu, virtuální reality a cyber-security.

8. Plat nejvyšších manažerů na 3 milionech ročně

Poprvé v historii by měl plat nejvyšších manažerů v Česku překonat hranici 3 milionů ročně. Neznamená to ale, že zaměstnanci na dalších úrovních pracovního trhu by nebyli schopní vyjednat si lepší podmínky. Mezi lidmi panuje největší optimismus za posledních 25 let.

9. Pro úspěch firem bude klíčová schopnost udržet si zaměstnance

Alespoň ty klíčové. Za poslední rok totiž práci změnilo 16 procent lidí. Sofistikované řízení lidských zdrojů, zvyšování důvěryhodnosti firem u zaměstnanců a práce se značkou budou důležité disciplíny.