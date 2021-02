Proč refinancovat hypotéku? 3 důvody, které zvažte před koncem fixace | E15.cz

Zájem o hypotéku i přes všechny černé scénáře neopadá, není tedy divu, že stále roste také poptávka po refinancování hypotéky. Proč se lidé do refinancování pouští a co od tohoto kroku očekávat?

S koncem fixačního období se někteří bojí, že přijdou o svůj výhodný úrok, i proto se snaží tento čas natáhnout na co nejpozději. Konec fixace ale neznamená konec světa pro vaši hypotéku, naopak je to nový začátek. S úvěrem si můžete začít dělat, téměř co chcete, přestat ho splácet ale rozhodně není dobrý nápad. Pokud vám podmínky nevyhovují, pak je ta správná doba vyjednat si nové. A kvůli čemu se tedy nejčastěji lidé pouští do refinancování hypotéky?

Rostoucí úrok nemusíte akceptovat

Nejčastěji se lidé rozhodnou pro refinancování kvůli vysoké úrokové sazbě. Po dobu fixace je totiž úrok neměnný a klient se tak nemusí obávat jeho zvýšení, po vypršení fixace se ale už nelze na smluvené podmínky úvěru spoléhat.

Novou výši úroku by měla banka dát vždy vědět zhruba čtyři týdny dopředu, ať má klient dostatek času na rozmyšlení, zda nabídku přijme a bude pokračovat ve splácení hypotéky, nebo se rozhodne ji refinancovat, tedy splatit jinou hypotékou od konkurenční banky. K tomuto kroku je ale nezbytné srovnat nabídky a vybrat si pro vás aktuálně tu nejlepší, která vám opět zajistí výhodnou úrokovou sazbu.

Zbavte se vysokých splátek

Druhým častým důvodem, kvůli kterému se lidé pouští do refinancování, jsou vysoké splátky. Při podpisu smlouvy je totiž finanční situace mnohdy zcela odlišná od té na konci fixace. Někdo si polepší, jiný si pohorší. Stačí, aby do života vstoupila nová práce, přírůstek do rodiny, nečekané výdaje nebo zdravotní komplikace, a domácí rozpočet je rázem někde jinde.

Vhodné je proto provést znovu výpočet hypotéky a vyjednat si takové podmínky, které vám umožní úvěr bez prodlení nadále splácet. Obvykle tak dojde v rámci refinancování ke snížení měsíční splátky, což má ale za následek prodloužení doby splatnosti, a tudíž i prodražení úvěru.

Získejte výhodnější produkt

Některé klienty netrápí rostoucí úrok a ani finanční situace, kvůli níž by potřebovali snížit splátky. K refinancování se uchylují ze zcela jiných důvodů.

Hledají výhodnější produkt, a to například kvůli tomu, že jejich původní hypotéka jim neumožňovala pronajmout zastavenou nemovitost, kvůli tomu, že byli nespokojeni s jednáním banky při krizových situacích, nebo kvůli tomu, že konkurence nabízí výhodnější doplňkové služby, jako běžný účet zdarma, levnější pojištění schopnosti splácet či nulové poplatky za vedení úvěrového účtu.

Konce fixace se není nutné obávat, naopak vypršení fixačního období vezměte jako novou příležitost, kdy ze starého hypotečního úvěru budete chtít vyzískat jen to nejlepší.