Boom fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Vyplatí se do nich investovat? | E15.cz

V minulém roce bylo podle Solární asociace instalováno celkem 62 megawattů nových fotovoltaických elektráren, což je o 20,6 procenta více než o rok dříve. Největší měrou se na tomto nárůstu podílely drobné střešní instalace na rodinných domech. Čechy ke koupi panelů vedle vysokých cen energií motivuje i snaha zajistit si energetickou soběstačnost.

„Od jara registrujeme několikanásobně vyšší zájem o snižování nákladů na pořízení a provoz nemovitosti, zejména pokud jde o udržitelné financování bydlení, které zohledňuje současné ekologické trendy. Zejména pokud jde o financování fotovoltaiky a solárních panelů,“ říká Petra Skrbková, šéfka hypotečních úvěrů v České spořitelně.

O dotace je velký zájem

Na pořízení domácí solární elektrárny si dnes majitel běžného rodinného domu musí připravit od 170 tisíc korun do půl milionu. Celková částka závisí zejména na požadavcích kupujícího. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám však lze na tuto investici získat až 50 procentní dotační podporu ve výši až 200 tisíc korun na jeden rodinný dům.

„Zájem o dotace na domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) z programu Nová zelená úsporám výrazně roste. Už v červnu jsme počtem 12 tisíc žádostí na 2,3 miliardy korun na fotovoltaické systémy překonali počet žádostí na FVE přijatých za celý loňský rok,“ uvádí Stanislava Beyerová z odboru komunikace Státního fondu životního prostředí České republiky s tím, že průměrná výše dotace na fotovoltaické systémy v současné době činí 180 tisíc korun. Návratnost investice se i díky dotacím pohybuje v horizontu šesti až deseti let.

Kombinace více opatření

Vedle fotovoltaických panelů raketově vzrostl i zájem o tepelná čerpadla. „Už průzkum Buřinky realizovaný v květnu 2022 potvrdil, že 61 procent lidí se snaží omezovat spotřebu energií, aby snížili své měsíční náklady. Nejčastěji si pořizují fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo,“ uvádí Milan Pospíšil z Buřinky.

Aleš Fojtík, ředitel energií Srovnejto.cz, pak upozorňuje na fakt, že u jakéhokoliv alternativního vytápění je důležité si hned na začátku spočítat, kolik dělá počáteční investice a kolik je potom následná úspora. „Dobře si spočítejte i návratnost,“ říká Fojtík.

„Z kalkulací našeho partnera firmy Woltair vyplývá, že právě kombinace fotovoltaických panelů a tepelného čerpadla generuje největší úsporu a znamená i nejrychlejší návratnost. Investice se klientovi může vrátit už do 4 let, a to i bez vlastních úspor a při využití úvěru,“ Milan Pospíšil z Buřinky.

Oblast alternativních technologií z hlediska investice, resp. zhodnocení nemovitosti je zajímavá právě i pro banky a stavební spořitelny. „Ty v souladu s posledními trendy podporují investice do udržitelných projektů, což znamená, že jedním z faktorů, které začaly pozorně sledovat je v případě realitních projektů energetická třída nemovitostí,“ uvádí ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát. Stejně tak věnují pozornost dalším faktorům, které jsou v souladu s tzv. green dealem jako například využití ekologických materiálů a ekologických zdrojů energií. „V takovém případě pak poskytnou lepší úvěrové podmínky, kde prim hraje především nižší sazba úvěru, která zlevňuje investici a zvyšuje pak výsledný zisk. Cílem je, aby se investorům vyplatilo tlačit na více "zelené" projekty, které jsou sice dražší, ale dlouhodobě pomohou k přesunu k udržitelné ekonomice,“ dodává Mašát.

Milan Pospíšil z Buřinky jeho slova potvrzuje. „Zvýhodněný Úvěr od Buřinky pro budoucnost je určen na rekonstrukci, kde je alespoň 30 procent z celkového rozpočtu využito na pořízení tzv. zelených prvků snižujících energetickou náročnost budovy. Mezi ně patří především tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely, výměna starého kotle nebo zateplení budovy. Při splnění této podmínky získá klient slevu na úrokové sazbě 0,3 procentního bodu oproti standardní sazbě Úvěru od Buřinky.

Zhodnocení nemovitosti jde ruku v ruce s vyšší pojistkou

Pojistnou smlouvu by měl člověk aktualizovat po každé větší rekonstrukci nebo přestavbě své nemovitosti, protože její hodnota v naprosté většině případů vzroste. Takovou úpravou je i instalace solárních panelů nebo jiných zařízení, jako jsou například tepelná čerpadla. Pokud nedojde k úpravě pojištění, dochází k podpojištění celé nemovitosti.

V případě podpojištěných nemovitostí, kdy je pojistná částka nižší než hodnota nemovitosti, mohou pojišťovny úměrně krátit pojistné plnění a majitelé nemusí získat dostatečnou náhradu, aby se s následky škodní události vypořádali.

„V naprosté většině případů platí pravidlo, že když jsou solární panely na hlavní stavbě, zvyšujeme pojistnou částku hlavní stavby. Jestliže necháme fotovoltaiku instalovat na vedlejší stavbu, například garáž nebo stodolu, nebo stojí samostatně na zahradě, musíme zvednout pojistnou částku vedlejší stavby. V případě instalace tepelného čerpadla se pak vždy jedná o hlavní stavbu,“ uzavírá Aleš Zeman, pojistný analytik ze společnosti Broker Trust.