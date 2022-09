Solární panely a výkup elektřiny | FVE, podmínky | E15.cz

Vyrábíte-li elektřinu z vlastní fotovoltaiky pro domácí potřebu, můžete přetoky prodávat zpět do sítě. Jaké jsou podmínky a kdo od vás elektřinu odkoupí?

Podmínky pro odprodej přetoků

Elektřinu z fotovoltaik na českém trhu odkupuje řada subjektů. Odkupní ceny určuje trh, nejsou totiž regulované. Výjimkou jsou povinné výkupy elektřiny vyrobené ze zdrojů instalovaných před koncem roku 2013 – zde výkupní ceny vychází z cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Podmínkou pro odprodej přebytků z domácích fotovoltaik je uzavření smluv s provozovatelem distribuční soustavy na straně jedné a obchodníkem s elektřinou na straně druhé. Obchodník, který odebírá přetoky, sice nemusí být tentýž, který dodává elektřinu pro spotřebu, musíte však mít rozdělený EAN na výrobní a spotřební.

Vyplatí se prodej přetoků?

Domácnost přetoky prodává buď za pevnou cenu, za aktuální velkoobchodní (spotovou) cenu, využít lze také služeb virtuálních baterií. Řada obchodníků vykupuje přebytky i od domácností, které nejsou jejich odběrateli. Kupříkladu Pražská plynárenská odkupuje za pevně stanovené ceny, ČEZ v rámci programu Elektřina pro soláry nabízí virtuální baterie a start-up bezDodavatele vykupuje přetoky za spot.

„Výrobcům elektřiny nabízíme vždy férové ceny dle aktuálního vývoj trhu, nikoliv smlouvy s nevýhodnými tarify, které se často nachází hluboko pod dnes vysokými cenami, za které se elektřina obchoduje,“ zdůrazňuje zakladatel společnosti bezDodavatele Robert Chmelař. Díky chytrým elektroměrům si tak domácnost může plánovat a řídit i svou spotřebu.

„Připomenout se také vyplatí, že zatímco při prodeji přetoků do sítě nám bude uhrazena pouze cena elektřiny samotné (komodity), v případě odběru elektřiny ze sítě hradí domácnost také distribuční aj. poplatky (regulovanou složku), která slouží pro provoz soustav,“ vysvětluje Michal Kebort z Energetického regulačního úřadu.

Z tohoto důvodu domácnosti mnohdy spojují instalací zdrojů s akumulační technologií. Díky akumulaci tak mohou maximalizovat využití vlastní vyrobené energie a minimalizují přetoky. Kromě bateriových úložišť jsou na trhu k dispozici tepelná čerpadla, ohřevy vody v zásobníku a další technologie.

Kdy je k provozování FVE potřeba licence?

Provozovatelé větších fotovoltaik musí disponovat licencí pro podnikání v energetice. Doposud je povinností získat licenci, pokud instalovaný výkon přesahuje 10 KW. Podle Michala Keborta je však licence třeba i tehdy, kdy je prodej přetoků hlavním cílem instalace.

„V takovém případě by se jednalo o podnikání. Pokud je tedy instalovaná kapacita vyšší než běžná spotřeba, i při výkonu pod 10 kW je pro provoz nutná licence,“ vysvětluje Kebort.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá navýšení limitu pro bezlicenční provoz. Do budoucna by se bez licence mohly obejít zdroje s výkonem přibližně do 40 kW. Zásadní je tato změna pro umisťování fotovoltaických panelů na bytové domy, kdy je možné instalovat i vyšší kapacity.

„Energetický regulační úřad též připravuje novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která by umožnila sdílení vyrobené elektřiny mezi domácnosti,“ uzavírá Kebort.