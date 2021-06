Češi si na dovolenou většinou nepůjčují | E15.cz

Češi svou dovolenou převážně financují z úspor nebo běžných výdajů. Pokud na to finance nemají, nikam nejedou. Na dovolenou si někdy půjčilo jen 5 procent z nás. Polovina z těchto půjček jsou menší částky do 10 tisíc korun. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Kruk.

Do deseti tisíc korun si na dovolenou půjčují spíše ženy. Nad deset tisíc muži. S věkem ani vzděláním se podíl lidí s půjčkami na dovolenou příliš nemění a jen o trochu častěji si půjčují lidé s nižším vzděláním oproti vysokoškolákům.

Kdo si na dovolenou půjčuje nejčastěji?

Nejčastěji se kvůli dovolené zadluží rodiny se třemi a více dětmi. Většinou jde o částky větší než je deset tisíc korun. „Velmi nízký podíl lidí, kteří si půjčují peníze na letní dovolenou, pozorujeme v našich průzkumech již několik let v řadě. Zatímco v roce 2018 by si půjčku na dovolenou vzaly jen 2 procenta z dotazovaných domácností, v roce 2019 považovalo dovolenou za rozumný důvod k půjčce jen 6 procent mladých lidí do 30 let. Z toho vyplývá, že pokud Češi na dovolenou nemají naspořeno, nebo ji nemohou financovat spolu s běžnými výdaji, zůstávají doma, nebo zvolí levnější alternativu,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti Kruk.

Častěji si na dovolenou půjčují podnikatelé a živnostníci. Pokud jde o zaměstnance, jsou to lidé pracující ve veřejném sektoru a v oboru finančních služeb.

„Jako velmi problematické vidím naše zjištění, že za účelem dovolené si často půjčují lidé, jejichž příjem vystačí jen na nejnutnější výdaje a současně mají další půjčky nebo úvěry, z nichž některé už nyní nezvládají splácet. Jakkoli si jistě každý zaslouží odpočinek na dovolené, pořídit si ji v takové situaci na dluh je opravdu nerozumné, obzvlášť pokud je velké riziko, že půjčka na dovolenou se přidá k dalším nesplaceným dluhům, jejichž kumulace vede do dluhové pasti,“ dodává Jaroslava Palendalová.