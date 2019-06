Dovolená na dluh? Raději šetříme, půjčka nejvíce láká mladé | E15.cz

Na dovolenou šetří několik měsíců 45 procent z nás. 29 procent Čechů dokáže dovolenou zaplatit spolu s běžnými výdaji. Na svou dovolenou si půjčí jen 2 procenta lidí. 24 procent Čechů na dovolenou nejezdí vůbec. Vyplynulo to z průzkumu společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků

Z průzkumu vyplývá, že na dovolenou si nejčastěji půjčují mladí lidé ve věku mezi 18 až 24 lety se základním vzděláním. Půjčujeme si od institucí, rodiny i přátel. Nejméně na dovolenou vyráží důchodci a lidé se základním vzděláním. Co do financování, dovolenou zvládnou zaplatit s běžnými výdaji hlavně lidé samostatně výdělečně činní, vysokoškoláci a obyvatelé Prahy.

„Podobně jako například na dárky si Češi příliš často nepůjčují ani na dovolenou. Pokud nemají naspořeno nebo nemohou dovolenou financovat s běžnými výdaji své domácnosti, nikam nejedou. Na druhou stranu se ukazuje, že na dovolenou si půjčují například lidé bez pravidelného příjmu, kteří nejčastěji o peníze žádají rodinu či přátele, nebo si vezmou půjčku u nějaké nebankovní instituce,“ uvádí Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Dlužníci si půjčují u nebankovních institucí

Pokud už Češi nějaké půjčky mají, čtvrtina z nich nezamíří pro půjčku do banky, ale do nebankovní společnosti. Většinou jde opět o mladé lidi se základním vzděláním a pracovní smlouvou na dobu určitou. Naprostá většina Čechů (76 procent) by si ale v případě odmítnutí bankou peníze u nebankovní instituce nepůjčila.

„Lidem s dalšími závazky nebo nedostatečnými příjmy banky úvěr neposkytnou, takže se obracejí na nebankovní instituce. Tito dlužníci by si ale měli velmi dobře rozmyslet, zdali peníze půjčené třeba na dovolenou budou schopni, společně se svými dalšími závazky, splácet,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová.

Pokud o půjčce uvažujete

Splácení dluhu za dovolenou může trvat klidně několik let. Sehnat pak peníze na opravu auta nebo nákup nové pračky bude obtížnější a domácí rozpočet napjatý. Zvažte různé scénáře – nemoc, úraz, ztrátu zaměstnání, atd.

Zajímejte se včas o to, jak funguje předčasné splacení, kolik stojí, jaký bude mít vliv na splácení třeba reklamace nebo zrušení zájezdu. Ptejte se a řešte každý detail. Nechte si vše vysvětlit a ukázat ve smlouvě nebo jejích podmínkách, nenechte se zviklat ústními a ničím nepodloženými sliby. Zjistěte si, jak fungují sankční mechanismy. Dle dTestu bývají sankce často horší než úroky, proto je důležité je ve smlouvě najít a rozumět jim. Prostě a jednoduše: buďte obezřetní a vše si promyslete.