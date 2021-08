Hypotéka v mladém věku: Jak správně financovat první vlastní bydlení? | E15.cz

Pořídit si před třicítkou vlastní byt nebo rodinný dům na hypotéku má své výhody. Čím více času na splacení hypotéky máte, tím nižší bude vaše měsíční splátka. Například u třímilionové hypotéky se splatností 30 let vyjde při současných úrokových sazbách měsíční splátka na necelých 11 300 korun. Pokud máte na splacení stejné hypotéky o deset let méně, zaplatíte každý měsíc přibližně o 4 100 korun více.

„Pro mladší žadatele o hypotéku je velmi důležitý výběr „správné“ banky. Není žádným tajemstvím, že každá banka přistupuje k této skupině zájemcům o hypotéku trochu jinak. Například Česká spořitelna ve snaze oslovit mladší generaci přišla v roce 2019 s hypotékou na pořízení prvního bydlení,“ říká finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.

Začněte spořit co nejdříve

Na začátku pracovní kariéry mají lidé obvykle nižší výdělky a také méně vlastních úspor. „Právě nedostatek vlastních financí je často důvodem, proč mladí lidé odkládají pořízení první nemovitosti. Stoprocentní hypotéky jsou dnes již minulostí. Zájemci o hypotéku si musí připravit peníze nejen na dorovnání rozdílu mezi odhadní cenou nemovitosti a poskytnutou hypotékou, ale také na úhradu provize realitní kanceláře za zprostředkování nákupu nemovitosti,“ říká finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.

Pokud nemůžete počítat s finanční podporou rodičů, nezbývá než začít co nejdříve po nástupu do prvního zaměstnání spořit. Volné peníze se při dnešních nízkých úrokových sazbách na spořicích účtech vyplatí odkládat na účet stavebního spoření. Kromě úroku máte při splnění podmínek stavebního spoření nárok i na státní příspěvek. Pro získání maximální státní podpory ve výši 2 000 korun ročně stačí měsíční vklad ve výši 1 700 korun. Za šest let pohodlně naspoříte přibližně 135 tisíc korun. V ideálním případě by měli mít lidé naspořeno minimálně 10 až 15 procent z kupní ceny nemovitosti.

Půjčit si můžete i od státu

Od roku 2018 poskytuje stát půjčky na bydlení pro mladé. V loňském roce mohli mladí lidé do 36 let využít úvěrový program ze Státního fondu rozvoje bydlení. Tato takzvaná státní hypotéka pro mladé byla určena na koupi bytu, koupi nebo výstavbu rodinného domu nebo na modernizaci bydlení. O úvěr mohli žádat jak manželé, tak osoby žijící v registrovaném partnerství nebo jednotlivec do 36 let pečující o dítě do 15 let.

Úvěr ve výši maximálně dva miliony korun bylo možné získat v případě pořízení rodinného domu. V případě nákupu bytu bylo možné dosáhnout až na částku 1,2 milionu korun. Finanční prostředky z programu mohli využít i mladí lidé, kteří plánovali modernizaci obydlí. Výše úvěru se pohybovala od 30 tisíc do 300 tisíc korun. Pro rok 2019 bylo v programu vyčleněno 950 milionů korun.

Aktuální program Státního fondu podpory investic

V letošním roce spustil Státní fond podpory investic nový úvěrový program s názvem Vlastní bydlení. Manželé nebo registrovaní partneři do 40 let věku (pozn. nebo také jednotlivci do 40 let věku pečující o dítě do 15 let věku) mohou získat úvěr na výstavbu nového rodinného domu, koupi bytu či rodinného domu, koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu nebo modernizaci obydlí.

Na koupi bytu nebo družstevního podílu lze získat nejvýše dva miliony korun (pozn. nejvýše však 90 procent sjednané ceny) a na pořízení rodinného domu výstavbou až 2,4 milionu korun (pozn. opět nejvýše 90 procent nákladů na výstavbu nebo sjednané ceny). V případě modernizace obydlí je možné získat částku v rozmezí od 50 tisíc do 600 tisíc korun. Aktuální výše úrokové sazby je 1 procento.

Zvýhodnění hypoték pro mladé díky novele

Sněmovna letos v březnu schválila novelu, která dává centrální bance pravomoc zvýhodnit mladé žadatele o hypotéku do 36 let. „Těmto zájemcům o hypotéku může stanovit vyšší hranici úvěrových ukazatelů – v případě ukazatele LTV o 10procentních bodů. Pokud by tedy byl obecný limit LTV na trhu například 80 procent, mladí žadatelé do 36 let věku by mohli získat až 90procentní hypotéku. Upravovat může i limity ukazatelů DTI a DSTI (pozn. nyní tyto limity ČNB nestanovuje). U prvně jmenovaného ukazatele mohou mít vyšší hranici o jednoroční násobek čistých příjmů a u druhého o pět procentních bodů,“ dodává Veronika Hegrová.