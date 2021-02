Konsolidace: Loni vzrostl zájem o 80 procent | E15.cz

Kvůli koronavirové krizi se domácnosti snaží ušetřit, kde jen to jde. Díky tomu se více zajímáme o konsolidace. Podle interních dat společnosti Cofidis byl zájem o konsolidace meziročně vyšší ve všech měsících od ledna až po prosinec s výjimkou října, přičemž v červnu byl nárůst zájmu nejvyšší, meziročně o 193 procent.

Spousta lidí má v tuto chvíli obavy o práci a hledají způsoby, jak co nejvíce snížit své náklady. „Právě v nejisté době, jako je ta současná, nabízí konsolidace jednu z možností úspor. Meziročně zájem o konsolidace vzrostl u stávajících klientů o více než 66 procent, u nových dokonce o 137 procent. Zvýšený zájem lze očekávat i během letošního roku,“ říká Cyril Křůpala, marketingový ředitel společnosti Cofidis.

Moratorium dluhy odložilo, ale nevyřešilo

Už v únoru loňského roku společnost zaznamenala obrovský nárůst o konsolidace. Hlavně u nových klientů. Meziročně dokonce o 340 procent. „Tehdy již bylo pravděpodobné, že pandemie bude znamenat pro rozpočty některých domácností citelný zásah. V době omezení během nouzového stavu v březnu a dubnu počty žádostí mírně klesly, ale po uvolnění opatření v květnu a v červnu jsme zaznamenali nejvyšší zájem nových žadatelů z celého roku. V květnu to bylo dokonce pětkrát více než v roce 2019,“ popisuje Křůpala.

Konsolidace se nám dostává více do povědomí

Pokud bychom se podívali několik let dozadu, zjistili bychom, že o možnosti konsolidace moc Čechů nevědělo. V roce 2017 se dokonce jednalo o hlavní důvod, proč respondenti o konsolidaci neuvažovali. V současnosti o konsolidaci neví jen 6 procent. Nejvíce, téměř polovina lidí, neuvažuje o konsolidaci pouze z toho důvodu, že nemají půjčky, které by sjednotili. Desetina Čechů pak nevěří, že lze konsolidací více půjček do jedné významně ušetřit.

„Správně nastavenou konsolidací lze ušetřit až stovky korun měsíčně. Lidé mají o fungování konsolidace nepřesné informace. Kromě spotřebitelských úvěrů lze totiž konsolidovat také třeba kontokorenty, kreditní karty, v rámci tzv. partnerské konsolidace lze dokonce sloučit závazky celé rodiny,“ dodává závěrem Cyril Křůpala z Cofidisu.