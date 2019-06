Kontokorent, revolvingový úvěr: Jak se neztratit v džungli pojmů, když si chcete půjčit | E15.cz

Možná jste se s tím už také setkali. Uvažovali jste o využití byť jen malého úvěru, ale když jste viděli hromadu termínů a nesrozumitelných označení, raději jste si to rozmysleli. Skoro se zdá, že financování z cizích zdrojů je disciplína sama o sobě. A s nadsázkou by se dala přirovnat k detektivce. Ale i s tím se dá vypořádat. Stačí si osvojit pár pojmů a máte vyhráno.

První orientační milník tkví v tom, zda potřebujete peníze pro svou spotřebu, tedy spotřebitelský úvěr, nebo jde o prostředky pro podnikání a žádáte o podnikatelský úvěr. Úvěr pro podnikatele se dá dále rozdělit na investiční a provozní dle účelu, který hodláte financovat. Může se jednat i o výhodnější úvěr pro začínající podnikatele, se kterým se na trhu také setkáte.

Oproti podnikatelům pak máte v roli spotřebitele mimo jiné výrazně větší oporu v legislativě díky zákonu o spotřebitelském úvěru. Ten byl koncem roku 2016 revidován a ochrana spotřebitele značně posílila. Bohužel ve snaze obejít platnost tohoto zákona vydávají některé neseriózní nebankovní subjekty své úvěry za podnikatelské, ačkoliv se o ně vůbec nejedná.

Je libo půjčku na auto nebo půjčku na bydlení?

Většina z nás volí mezi jednou z variant úvěru spotřebitelského, kde záleží na zamýšleném účelu. Chceme-li například úvěr na auto, nabízí se nejčastěji klasická půjčka, nicméně auto na úvěr lze financovat i přes finanční leasing.

Oproti tomu při pořizování nemovitostí vede stále hypotéka. Díky přísnějším podmínkám pro její získání však vstupuje do hry i půjčka na bydlení, která sice mívá nepatrně vyšší úrok, ale zároveň žádná omezení, jako jsou procentuální částka z vlastních zdrojů nebo nutnost ručení.

Auto dnes pořídíte i díky autopůjčce. Případně můžete jeho pořízení financovat prostřednictvím leasingu.Autor: iStock

Pro zahájení některých kroků spojených s bydlením, kdy v první fázi nemáte, čím ručit, se dá využít specifický produkt, kterým je předhypoteční úvěr. Na druhé straně pak pro zvelebování stávajícího bydlení stojí úvěr na rekonstrukci v podobě bezúčelové půjčky.

Kontokorent a kreditka: Když máte peníze k dispozici hned

Nejblíže k našim každodenním starostem jsou produkty jako kontokorent, kreditní karta nebo nákupy na splátky, které vyřeší vše okamžitě. V případě prvních dvou zmíněných se jedná o finanční rezervu, kterou máte v záloze a prakticky na ní nemusíte mimo výjimečné situace sáhnout. Stačí odolat.

Kontokorentní úvěr neboli kontokorent není samostatný produkt, ale doplněk k běžnému účtu. Výhodou je, že se na běžném účtu můžete dostat do mínusu, ale za peníze čerpané z kontokorentu ihned platíte úroky.

U kreditní karty pak existuje bezúročné období: Třeba u Hello bank! je to až 55 dní. Takže máte delší dobu na to půjčenou částku bezplatně vrátit. Jak kreditka, tak i kontokorent reprezentují takzvaný revolvingový úvěr. Jeho specifikum spočívá v předjednaném úvěrovém rámci, tedy částce, kterou můžete hned využít. Nákup na splátky je extrémně rychlý. Do pár minut máte úvěr sjednaný a zboží si nesete domů.Autor: iStock

Nákup na splátky vyřešíte za pár minut

Jedním z nejrychlejších i nejpohodlnějších způsobů, jak čerpat úvěr, je nákup na splátky. Ten je spjatý s koupí konkrétního produktu, a označuje se proto jako vázaný spotřebitelský úvěr. Prakticky se o něj dopředu vůbec nemusíte starat – jednoduše si v obchodě vyberete zboží, které chcete, a při platbě zvolíte metodu na splátky. Následně s vámi prodejní personál projde žádost o úvěr a do půl hodiny budete mít úvěr sjednaný a zboží si odnesete domů.

Tento spotřebitelský úvěr kalkulačka dostupná na webu splátkových společností hravě spočítá, takže si i předem zjistíte, kolik za úvěr zaplatíte. Ačkoliv tento způsob financování poskytují hlavně nebankovní subjekty, je tu jedna výjimka – Hello bank! by Cetelem jako banka s více než 22letou tradicí ve splátkovém prodeji.