Lidé si v únoru půjčili na bydlení téměř 16 miliard Kč. Co stojí za rostoucím zájmem o hypotéky?

Získat vlastní bydlení v České republice je stále velmi obtížné. Nenahrávají tomu drahé nemovitosti a k lepší situaci nepřispívají ani podmínky hypoték. Letošní rok by ale mohla svitnout naděje. Průměrná úroková sazba u nových úvěrů klesla na 5,36 %. I díky tomu se trh odrazil od pomyslného dna.

V únoru letošního roku banky poskytly půjčky na bydlení téměř za 16 miliard korun. To je dvakrát více než před rokem. Důvodem jsou především levnější hypotéky. Pokles úrokových sazeb je důležitým krokem jak pro zájemce o bydlení, tak i pro banky a stavební spořitelny. Ty tak jednají v domnění, že letošní rok budou razantněji klesat základní sazby udávané Českou národní bankou, která má v rukou právě ceny úvěrů na tuzemském trhu.

Předčasné splacení hypoték bude opět za poplatek

Současná průměrná úroková sazba 5,36 % je nejnižší za posledních 20 měsíců, letos by se dle ekonomů mohla dostat pod 5 % a výjimkou by nemusely být v druhé polovině roku ani nabídky hypoték se 4% úrokem. Právě v té době ale trh čeká změna, od 1. září banky zpoplatní předčasné splacení hypoték, což bude důležitý bod v neprospěch klientů. Srovnání hypoték tak bude nadále důležitou součástí výběru, kdy do hry vstoupí i právě zmiňovaný poplatek za předčasné splacení.

Objem nově poskytnutých hypoték v roce 2024 meziměsíčně vzrostl o více než pětinu, v lednu banky a stavební spořitelny uzavřely smlouvy za 10,9 miliard korun. O hypotéky je ale stále menší zájem než v době, kdy se úroky pohybovaly mezi 2 až 3 %. Jen pro představu v roce 2021 banky poskytly klientům hypotéky za 541 miliard korun, v roce 2022 to bylo už jen 197 miliard korun a v celém loňském roce pouhých 150 miliard korun.

Za drahými hypotékami stála inflace

Půjčky jsou drahé i kvůli vysoké základní úrokové sazbě. Zvedat ji centrální banka začala zhruba před třemi lety. Následovalo razantní stoupání z 0,5 % až na 7 %. Teď činí 6,25 %.

Snižování bylo započato v loňském roce v prosinci díky ustupující inflaci. I proto klesají úrokové sazby u hypoték, průměrná hodnota 6 % se ale držela v nabídkách bank velmi dlouho. Výrazněji začala klesat právě až letos v únoru. Přesto je to však pro řadu zájemců o vlastní bydlení stále velmi vysoká sazba, kvůli které je jim bankovní hypotéka zapovězena.

Zájemce o vlastní bydlení neodrazují jen drahé hypotéky

Kromě úroků ale za poslední léta vzrostly i ceny nemovitostí, což je také velký důvod, který vedl k poklesu na hypotečním a realitním trhu. Nemovitosti rostly nejvíce v roce 2020, naopak v roce 2023 docházelo k jejich zlevňování. Podle analytiků ale období, kdy se vyplatilo vyčkávat na další měsíc kvůli výhodnějším bytům a domům, je u konce. Nyní ceny opět už jen porostou. Dlouhodobě vyčkávat se proto nemusí vyplatit, a to i kvůli ustupující inflaci a zmiňované změně v poplatku za předčasné splacení dluhu.