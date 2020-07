Počet insolvenčních návrhů vzrostl | E15.cz

Stále se ale počet insolvenčních návrhů nedostal na úroveň před koronavirem. V únoru i březnu letošního roku jich soudy obdržely přes tři tisíce.

„Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů je dán především tím, že se lidé postupně vrací k řešení životních situací, jimž se kvůli omezením a neodkladným povinnostem vyvolaným pandemií nemohli v posledních měsících dočasně věnovat,” říká Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008.

V číslech se zatím neodrazila pandemie

Přes to se ještě v červnových číslech neprojevil dopad hospodářské krize, kterou vyvolala opatření proti šíření koronaviru. V tomto měsíci bylo například jen 56 insolvenčních návrhů podaných na právnické osoby. To je historicky nejmenší číslo. Důvodem je mimo jiné mimořádné moratorium a jiná opatření přijatá v důsledku koronavirové pandemie. Díky nim firmy nemusí na sebe podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu jakmile se dostanou do úpadku.

Mnoho živnostníků a dalších dlužníků v tuto chvíli vyčkává, jaký bude další vývoj ekonomiky. Věří totiž v její rychlý restart. „Insolvenční návrh je pro řadu lidí i firem nejkrajnější řešení, do toho navíc přicházejí prázdniny, které budou dynamiku nárůstu počtu insolvenčních návrhů tlumit. Na podzim se už ale objeví první vlna těch, kteří ekonomickou krizi bohužel neustojí,” odhaduje Valášek.