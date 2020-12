Přemýšlíte o půjčce přes internet? Jak spolehliví jsou nebankovní poskytovatelé? | E15.cz

Trh s půjčkami přes internet si samozřejmě jako cokoliv jiného prošel svým vývojem. Každá novinka s sebou přináší jisté porodní bolesti, a tak i trh s českými online nebankovními půjčkami obsadilo řada žraloků, kteří neváhali své klienty doslova sedřít z kůže. Časem si však těchto praktik všimly i čeští zákonodárci a začali podnikat kroky, k napravení dosti divokého prostředí.

Celá snaha vyvrcholila až důslednou regulací úvěrového trhu ze strany ČNB v roce 2017, která celý úvěrový trh značně pročistila. Dnes už mohou půjčky přes internet poskytovat pouze řádně licencované subjekty, které splňují přísné regulační podmínky. Lichvářské praktiky vymizely a ani klienti s problémovou úvěrovou historií, kteří nemají na bankovní úvěr nárok, se nemusejí bát, že by přišli zkrátka. Na své si přijdou jak zájemci o půjčky bez doložení příjmů, půjčky před výplatou nebo půjčky bez registru. Možnosti online nebankovních poskytovatelů jsou však ještě mnohem širší, často je charakterizují flexibilní úvěrové podmínky a díky regulaci ČNB jsou navíc zastropované i všechny obávané poplatky nebo RPSN. Pokud tedy nechcete nebo nemůžete čerpat peníze v bance, nebankovní trh vám nabízí zajímavé alternativy.

Co je půjčka bez doložení příjmů nebo půjčka do výplaty si umí asi každý představit, co byste si však měli představit pod pojmem půjčka bez registru?

Půjčka bez registru – alternativa pro žadatele s problémovou úvěrovou historií

Půjčky bez registru za sebou mají podobně jako celý nebankovní trh vývoj. Původně se jednalo o velmi nevýhodné půjčky pro klienty v problémech, které jim byli nabízeny ze strany nejrůznějších pochybných společností a osob. Historicky neměli půjčky bez registru daleko k lichvářským půjčkám. Často je nabízeli soukromé osoby s jediným cílem, získat od svého klienta maximální částku. Na práva klienta se moc nehledělo, do registrů dlužníků se vůbec nenahlíželo a tito klienti se často dostávali do problémů se splácením a často upadali do dluhové pasti. Dnes je už naštěstí situace jiná.

Půjčky bez registru už dnes mohou nabízet pouze nebankovní společnosti s registrací ČNB, čímž byly nastaveny mnohem férovější podmínky. Stále se samozřejmě nemohou rovnat s bankovními půjčkami, protože se však většinou jedná o krátkodobé půjčky, i přes vyšší úrok nepřeplatíte za půjčku nijak horentní částku.

Jejich hlavní výhoda spočívá v tom, že si je mohou zřídit i lidé s problémovou úvěrovou historií – žadatelé se záznamy v registrech dlužníků. Jak jste možná už sami zjistili, negativní záznam v registru dlužníků můžete získat poměrně snadno. Postačí zapomenout na pokutu za jízdu na černo, nezaplatíte účet za energie nebo se zkrátka zpozdíte se splátkou a u banky už na úvěr nedosáhnete.

Naštěstí si však můžete zřídit půjčku bez registru. Neznamená to, že by uvěrová společnost do registru nenahlížela, protože to dnes už musí, tyto nebankovní společnosti však mají vlastní individuální systém hodnocení bonity klienta a ani negativní záznamy v registrech dlužníků nejsou problémem.

Dodržujte pravidla zodpovědného půjčování

Vždy, než se rozhodnete pro uzavření úvěru, nejdříve se podívejte na seznam svých výdajů a popřemýšlejte, zda by nebylo možné snížit některé z nákladů. Úspora na výdajích je vždy moudřejším rozhodnutím než pořízení úvěru. Pokud už jste však k úsporám přistoupili a už nemáte kde šetřit, přičemž musíte rychle uhradit nějaký výdaj, pak je půjčka přes internet cestou, jak si pomoci. Díky regulaci úvěrového trhu se už navíc nejedná o cestu, ze které by měl mít kdokoliv strach.