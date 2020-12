S hypotékou mohou mít nyní problém zejména podnikatelé | E15.cz

Aktuální boom hypotečního trhu potvrzuje i úvěrová analytička skupiny Partners Lucie Drásalová. Podle ní je z velké části způsoben vysokými cenami nemovitostí. To tlačí na průměrnou výši hypotéky, která v říjnu dosáhla bezmála 2,9 milionu korun.

„Pokud se podíváme na růst počtu sjednaných hypoték, tak ten není tak dramatický jako u celkového objemu. Ale ano, máme tu celkem znatelný růst hypotečního trhu, který asi nikdo nečekal,“ říká.

Podle ní se banky za současné covidové krize u poskytování hypoték snaží držet přísnějšího posuzování. Namátkově jde především o omezení uznatelnosti příjmů z nejohroženějších oborů, jako jsou například cestovní ruch, provoz restaurací, barů, kulturní či sportovní činnosti, ale třeba i letecký, nebo dokonce automobilový průmysl. Omezení se netýkají jen zaměstnanců, a to hlavně se smlouvou na dobu určitou, ale doléhají zejména na OSVČ.

Hypotéka jako útěk do bezpečí

Podle analytiků současná situace hypotékám z hlediska nákladů na ně přeje. Byť se standardní nabídky většiny bank pohybují kolem 2,19 až 2,29 procenta, reálně je u některých bank možné získat hypotéku na 80 procent hodnoty nemovitosti za sazby kolem 1,89 procenta p. a. Podle analytika České bankovní asociace (ČBA) Vladimíra Staňury je jedním z důvodů hladu po hypotékách „útěk do bezpečí“. V nejistých dobách bývá totiž investice do vlastního bydlení, popřípadě do investiční nemovitosti sázka na jistotu.

„Vedle toho při neustálých zprávách o zadlužování státu a zadlužování budoucích generací je vlastnění nemovitosti stále více vnímáno jako dobré zajištění na stáří,“ vysvětluje analytik ČBA.

Dokládá to tím, že ceny nemovitostí neklesají. Spíše naopak. Kromě toho se staví méně bytů, což trh vnímá tak, že ceny půjdou nahoru.

Podnikatelé a hypotéky

Rekordní rok na hypotečním trhu a nízké sazby hypoték ale neznamenají, že se k ní dostane každý, kdo by se k ní dostal například ještě loni. Banky se ve svém přístupu samozřejmě liší, ale obecně nejvíce problémů při žádosti o hypotéku zaznamenávají podnikatelé.

„Podnikatelé to mají trochu složitější. Především ti, kteří si na jaře požádali o různé dotační či kompenzační programy. Pro banky je to indikace, že se daný podnikatel dostal do problémů a mohl by mít reálný problém platit své závazky. Často se stává, že banka tyto žádosti o úvěr automaticky zamítá,“ vysvětluje Lucie Drásalová.

Banky podle ní v zásadě nijak podmínky nezměnily. Při schvalovacím procesu jen detailněji zkoumají celkovou bonitu žadatelů. Kromě výše příjmu se více zaměřují také na jeho zdroj a udržitelnost.

„Jsou segmenty, které banky zkoumají daleko více – především segment gastronomie, hotelnictví, uměleckou oblast. Není to pro banky vyloženě KO kritérium, prověřují je velmi individuálně,“ uzavírá.