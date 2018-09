V pondělí končí snadno dostupné hypotéky. Co dělat, když na ni už nedosáhnete | E15.cz

Se začátkem října musí banky před schválením hypotečního úvěru vzít v potaz zpřísněné limity pro ukazatele jako výše všech úvěrů k celkovému čistému příjmu za rok (DTI) či poměr splátek k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Co to bude v praxi znamenat pro zájemce o vlastní bydlení?

„Nové opatření v sobě zahrnuje dvě složky. Zaprvé celková hypotéka nesmí přesáhnout devítinásobek ročního příjmu žadatele, což omezí část zájemců ve velkých městech s dražšími nemovitostmi. Zadruhé nesmí splátka přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele, čímž budou zasaženi samožadatelé s nižšími příjmy a samozřejmě i mladé rodiny, kde je v reálu jeden živitel,“ přibližuje ředitel společnosti M&M Finance Michal Pitucha.

Půjde o statisíce

Dopad zavedení parametrů sledující zadluženost žadatelů je hlavně ten, že žadatel při stejných příjmech nedosáhne na stejnou výši hypotečního úvěru a cesta k vlastnímu bydlení se tak může komplikovat. Bonitnějších klientů se tato regulace vlastně ani nedotkne, ale pro žadatele, kteří již dnes se svými příjmy procházejí tak tak, to bude mít znatelný dopad.

„Bankovní asociace uvádí jako předpoklad, že se to dotkne plus mínus dvacetiprocentního objemu hypotečních úvěrů. V modelech se nám ukazuje, že u běžných klientů s průměrnými příjmy bude rozdíl v maximálním možném dosažitelném úvěru od 700 000 do 1 300 000 korun, což i při té nejnižší hranice je už poměrně dost peněz, které každý zájemce o bydlení jistě nemá jen tak rychle k dispozici,“ uvádí Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting.

Kombinace více faktorů

Samozřejmě je také nutné si uvědomit, že dochází ke kombinaci několika faktorů, které komplikují zájemcům o vlastní bydlení situaci. Je to na jedné straně zpřísňující se podmínky na příjmy a jejich výši, na straně druhé rostoucí úrokové sazby u hypotečních úvěrů, a nakonec tu máme růst cen nemovitostí. „Každý z těchto faktorů samostatně je poměrně silný v případě žádosti o úvěru a pokud se zkombinují tak pro méně bonitní klienty může být cesta k vlastnímu bydlení vlastně úplně uzavřené,“ říká Novák.

„Z našich analýz přitom vyplývá, že vlivem těchto nových přísnějších pravidel by na hypotéku nedosáhla zhruba čtvrtina našich stávajících klientů, a to zejména obyvatel Prahy, Brna a Olomouce,“ doplňuje Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Vzroste cena nájmů i zájem o alternativní formy financování

„Základními alternativami k hypotečnímu úvěru jsou v tomto smyslu úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr a novinka v podobě státní půjčky pro mladé,“ vyjmenovává Michal Pitucha.

Tuzemské banky nabízejí také takzvané americké hypotéky, k jejichž získání není nutné dokládat, na co budou peníze využity. Žadatel ovšem už musí vlastnit nějakou nemovitost, kterou bude ručit, a čekají ho vyšší úroky, než v případě klasického hypotečního úvěru.

Lidem, které nejvíce zasáhnou nová pravidla ohledně poskytování hypoték, se nabízí také alternativa v podobě nové družstevní výstavby. Tento trend se už jasně zrcadlí v nabídkách developerů.

Horší dostupnost hypotečních úvěrů pro část obyvatel pak patrně povede k dalšímu růstu cen nájemního bydlení. Ti, kteří na hypotéku nedosáhnou, budou muset zvolit cestu nájmu. „Počet zájemců o nájem se tudíž zvýší a cena může jít nahoru, samozřejmě v závislosti na konkrétní lokalitě. Lze také očekávat, že se část z těchto neúspěšných žadatelů rozhodne financovat nákup nemovitosti jiným způsobe“ uvádí Pitucha.

„Tajný“ tip? Přizpůsobit se

Rady, které jsou relevantní u chybějících vlastních zdrojů, resp. nedostatečně vysoké zástavy – jako třeba zastavení kromě kupované nemovitosti i nemovitosti rodičů, zde samozřejmě nemají žádný význam. Jde o zadluženost žadatele.

„Zastavit byt rodičů z pohledu D(S)TI nic neřeší. Vyřeší to LTV, ale na D(S)TI to nemá vliv a nepomůže to. Teoreticky by pomohl „spoludlužník“, ale kde ho vzít? U klientů 30+ jsou rodiče již ve věku, kdy splatnost tak významně limitují svým věkem, že tomu vlastně už nemohou pomoci. A kdo jiný? Sourozenci, přátelé? Je to odvážný podnik pro obě strany,“ upozorňuje David Eim.

„Klient přestane platit a spolužadateli to zničí život. Spolužadatel zjistí, že potřebuje vlastní hypotéku a potřebuje z dluhu vyvázat, což nemusí být reálné. Spolužadatel pomůže vždy, ale v praxi to není moc reálné řešení.“

Žádné tajné tipy tedy nejspíše neexistují. Řešení je se do jisté míry přizpůsobit. „Lidi to do dneška dělali také – přizpůsobovali své představy nějakým podmínkám. Teď je budou přizpůsobovat o něco přísnějším podmínkám. Nebude 3+kk, ale bude 2+kk. Nebudou Vinohrady, ale bude Chodov. Nebo Kladno. Prostě klienti budou kupovat byty, na které budou schopni zajistit finance,“ míní Eim.

Pouze doporučení

Nová pravidla platná od 1. října 2018 jsou doporučení, které vlastně není pro banky závazné. „I když se ale jedná ‚pouze‘ o doporučení, budou se jimi banky zcela jistě řídit. Bankovní domy zavádějí omezení do svých kalkulací průběžně. Některé již začaly nové limity DTI a DSTI uplatňovat, jiné čekají na co nejzazší termín,“ upřesňuje David Eim.