Výhodnost státní půjčky na bydlení pro mladé klesla | E15.cz

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) začal loni v srpnu přijímat žádosti o půjčky na bydlení. Jedná se o půjčky sezdaným či registrovaným párům, kdy je alespoň jeden z partnerů v době podání žádosti mladší 36 let. O půjčku může zažádat i jedna osoba do 36 let věku, která pečuje o dítě mladší 15 let.

Žadatelé v době podání žádosti o úvěr od státu nesmí (spolu)vlastnit nemovitost určenou k bydlení, ani být nájemci družstevního bytu. Vadí tedy i zděděný podíl na chalupě, která je v katastru vedena jako rodinný dům.

Stát vs. banka

Stát půjčí na výstavbu domu, jehož podlahová plocha nesmí přesáhnout 140 m2, nejvýše dva miliony. Dále platí omezení, že půjčka od státu ani jiné další úvěry nesmí v součtu činit více jak 80 procent reálných nákladů na výstavbu domu. Bez vlastních prostředků se tedy žadatelé neobejdou ani v případě dofinancování hypotékou se zástavou nemovitosti rodičů.

Lákadlem státního úvěru pro mladé páry je odečtení částky 30 000 korun, o kterou se sníží jistina úvěru v případě narození potomka či osvojení dítěte v průběhu splácení úvěru. Nevýhodou však je maximální doba splatnosti 20 let a velká byrokracie.

Stát nicméně zdarma umožňuje přerušit splácení jistiny až na dobu dvou let v případě narození či osvojení dítěte nebo z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci delší než tři měsíce či úmrtí člena rodiny. Celková splatnost úvěru se všemi odklady nesmí přesáhnout 25 let.

Nevýhodou státního úvěru je rovněž jeho poměrně vysoká administrativní náročnost. Na rozdíl od hypotéky musí žadatel předložit projektovou dokumentaci a stavební povolení na dům již ke schválení úvěru a může jej čerpat jen na základě předkládaných faktur.

Dnes se nejlepší úrokové sazby u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření včetně započtení všech nákladů spojených s úvěrem (RPSN) pohybují okolo státem poskytované úrokové sazby 2,27 procenta. Celkové náklady na bankovní úvěr lze dále snížit daňovými odpočty zaplacených úroků i svépomocnou výstavbou, kdy není nutné provedené stavební práce dokládat fakturami.

Takto vzniklá úspora může v součtu převážit státní odpustek části dluhu ve výši 30 000 korun za nově narozené nebo osvojené dítě. Proto by každý zájemce o úvěr od státu měl v současné době důsledně zvážit jeho výhodnost.

Srovnání parametrů státního úvěru a klasické hypotéky najdete v galerii.