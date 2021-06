Výši splátek hypotéky je třeba nastavit dle výše příjmu. Jinak hrozí problémy | E15.cz

Tlačit takzvaně na pilu a uzavřít hypoteční úvěr na co nejkratší dobu se nevyplácí. Přesto si mnozí, zejména mladí, lidé ve snaze co nejvíce ušetřit sjednávají vysoké hypoteční splátky, které pak nezvládají splácet. Anebo jinak – nezvládají je splácet spolu se vším ostatním, co musejí platit.

Podle zkušeností finanční poradkyně skupiny Partners Lucie Baslové přecenění svých finančních možností stále patří k častým chybám při plánování a financování vlastního bydlení.

„Lidé dají dohromady všechny našetřené peníze, aby si vzali co nejnižší hypotéku na co nejkratší dobu, aby nepřeplatili,“ říká s tím, že měsíční splátka hypotéky tak běžně dosahuje v případě párů i jednoho celého příjmu partnerů. To je dle ní vždy jen nebezpečné.

„Rodina, zvlášť když žena odejde záhy na mateřskou, pak velmi brzy zjistí, že se nedá žít od nuly k nule, kdy jí nezbývá na ušetření peněz do rezervy nebo na věci, které nutně potřebuje k tomu, aby mohla fungovat,“ dodává.

Podle ní lidé až příliš často nedostatek peněz následně řeší sjednáním spotřebitelského úvěru, oproti hypotéce drahého. Chyba je dle jejích slov v jednoznačně příliš vysoké splátce hypotéky v poměru k příjmům.

Jak řešit situaci, když už je pozdě

I výše uvedená situace ale má řešení. Cílem je zbavit se co nejdříve spotřebního úvěru a snížit měsíční splátky hypotéky, byť za cenu prodloužení splatnosti úvěru. Ideální je se k datu výročí smlouvy hypotéky dohodnout s bankou na změně úvěrových podmínek. To je ponížit měsíční splátky hypotéky za cenu jejího delšího splácení. Je-li to nutné, lze i navýšit hypotéku a z ní doplatit úvěr. Většinou to vyjde levněji než dál platit úvěr.

„V tomto případě je třeba kontrolovat i poplatky za předčasné zaplacení hypotéky, ačkoli i ty se vyplatí zaplatit než platit drahý spotřebitelský úvěr dál,“ vysvětluje Lucie Baslová.

Jako příklad uvádí klienta, který za předčasné ukončení hypoteční smlouvy a sjednání nové hypotéky sice zaplatil na poplatcích šest tisíc korun, ale pokud by spotřebitelský úvěr splácel, tak jak měl, dál, vydal by ještě o dalších šest tisíc korun více.

Výhoda hypotéky je možnost práce s ní

Výhoda hypotéky je, že se s ní dá v čase pracovat. Měnit její parametry i ji případně refinancovat k jinému bankovnímu ústavu, je-li dlužník nespokojený s nabídkou své původní banky. Avšak na začátku vždy platí, že je lepší hypotéku – především u mladých rodin, kde lze očekávat výpadek příjmu ženy z důvodu mateřské – nastavit na delší dobu a nižší splátky tak, aby byla domácnost schopna tvořit rezervu a takzvaně dýchat.

„Poté, kdy se žena vrátí do práce, může rodina splátky opět navýšit. Anebo ve výročí smlouvy složit mimořádnou splátku bez poplatku až do výše čtvrtiny původní jistiny,“ uzavírá Baslová.