Asociace žádají po ČNB volnější pravidla pro banky | E15.cz

Banky by podle asociace musely tvořit opravné položky a zhoršovat ratingy firem, které by o odklad splátek požádaly. Firmy by pak byly znevýhodněny i po konci koronavirové pandemie.

"Apelujeme na vás jako dohlížející instituci nad bankovním sektorem, abyste po přechodné období šesti měsíců tyto podmínky rozvolnili tak, aby bylo možné jednak zmrazit/posunout splátky úvěrů a leasingů o tři až šest měsíců bez toho, aby hrozila restrukturalizace úvěrů v její současné podobně," dodávají asociace. Pak také chtějí, aby se banky nemohly kvůli současné situaci vyvázat z úvěrových smluv.

Jednat je potřeba podle asociací rychle. "Každým dnem automaty v bankách odsávají prostředky z průmyslu z provozních úvěrů, navíc ke konci měsíce a čtvrtletí většina firem musí platit významné splátky svých úvěrů a mnoho z nich na ně prostě nebude mít a skončí svoji činnost, v lepší případě ji přeruší na předem nestanovitelnou dobu," dodávají organizace.

Dnes vyzval firmy ke přerušení výroby alespoň na dva týdny předák nejsilnějšího odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. Výjimku by podle něj měly mít podniky, jejichž produkce řeší stavy ohrožující život. Vláda podle něj má pomoci nechat zaměstnance doma a ve firmách, kde bude výroba pokračovat, zajistit ochranné prostředky, jako jsou roušky a dezinfekce.

V ČR už výrobu přerušila Škoda Auto, označovaná za motor českého hospodářství, stejně jako automobilka TPCA u Kolína, vyrábět přestal i závod Hyundai v Nošovicích. Na odstávku se připravuje třeba výrobce pneumatik Continental Barum. Provoz zřejmě přeruší také výrobce automobilových světel Koito Czech, výrobu omezuje liberecký výrobce autoklimatizací Denso Manufacturing, omezená výroba je také například ve světoznámé sklárně Moser.