Češi nevěří ve splnění svých snů, štěstí by jim přineslo 5 až 20 milionů | E15.cz

Sazka zjistila, že ve společnosti panuje skepse ohledně toho, zda se mohou lidem jejich přání skutečně vyplnit. Více jak polovina Čechů si myslí, že se jejich sen nikdy nestane skutečností. Třetina doufá, že by se jim mohl splnit ve vzdálené budoucnosti a pouze 16 procent je přesvědčeno, že se tak stane už v roce 2019.

„Češi ze všeho nejvíc touží po penězích, které jim umožní splnit si jejich přání. Srovnáme-li skutečné chování nových loterních milionářů s reálnými tužbami, jsou stejná,“ glosuje mluvčí Sazky a dodává: „Až 60 procent nových milionářů se stěhuje do lepšího bydlení, 30 procent výherců si koupí nové auto a poprvé na zahraniční dovolenou vyrazí 26 procent výherců“.

A kolik peněz je potřeba ke štěstí? Pro 42 procent dotázaných by to bylo alespoň 5 milionů korun, třetině by stačil i jeden milion. Desetina uvedla, že svá přání by si mohli splnit za částku nejméně 20 milionů. Ženy jsou v tomto ohledu údajně skromnější, než muži.

Kolik peněz byste potřebovali ke štěstí?