Náklady na bydlení drtí české domácnosti, v rámci EU patří k nejvyšším | E15.cz

Náklady na bydlení jsou pro Evropany největší položkou domácích rozpočtů (24,2 procenta v roce 2017), následuje doprava, jídlo a nealkoholické nápoje, restaurace a hotely, volný čas a kultura. Bydlení je výdaj, který narůstá, za posledních deset let v průměru o 1,5 procentního bodu.

Over 20% of household expenditure in the EU allocated to housing - highest share recorded in 🇫🇮 Finland (28.8%) and 🇩🇰 Denmark (28.7%), lowest in 🇲🇹 Malta (10.1%). 🏘️🏠🏚️ #Estatspotlight #Eurostat



