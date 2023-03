Co si ohlídat v pojištění, když vyrazíte na lyže | e15.cz

Nejprve se podíváme na české svahy. „V případě, že se zraníte na tuzemské sjezdovce, jsou náklady na léčbu hrazeny z běžného zdravotního pojištění. Pokud máte navíc sjednané i úrazové pojištění, vyplatí vám pojišťovna při uznání nároku i plnění z této pojistky, jehož výše závisí na sjednané pojistné částce,“ vysvětluje Marek Seidl, pojistný analytik Broker Trust.

Důležité jsou hlavně na trvalé následky

V souvislosti s lyžováním je důležité mít krytá zejména rizika úrazů páteře, omezení hybnosti a trvalé následky. „Při sjednávání pojistky byste měli obecně trvalé následky úrazů a nemocí upřednostňovat před denním odškodným (tzv. bolestným). V případě bolestného sice pojišťovna vyplácí zpravidla stokorunové částky za každý den léčby i u méně závažných úrazů, ale hlavním smyslem pojištění by mělo být pomoci vám překonat následky závažných situací. Denní odškodné také pojištění prodražuje, je tedy na zvážení, zda o tuto částku spíše nenavýšit pojištění závažných následků,“ říká Marek Seidl.

Úrazové pojištění lze u vybraných pojišťoven sjednat i krátkodobě přesně na termín, kdy se plánujete věnovat sportovním aktivitám. Pro tyto případy nabízejí některé pojišťovny i cestovní pojištění pro tuzemsko, kdy kryjí například rizika úrazů, poškození či odcizení zavazadel nebo odpovědnost za škody způsobené jiným osobám.

Pojištění odpovědnosti jako povinná výbava

V případě, kdy způsobíte újmu nejen sobě, ale i druhému lyžaři, byste měli mít sjednané pojištění odpovědnosti. „Při cestě do zahraničí vám tyto události kryje správně nastavené cestovní pojištění, které dokáže pokrýt vaše léčebné výlohy i odpovědnost, která kryje škody způsobené třetím osobám,“ říká Jakub Mazal, analytik pojištění ze společnosti Sirius Finance.

Pojištění odpovědnosti z běžného života je téma, o kterém se primárně mluví v případě cestovního pojištění. Důležité je si však uvědomit, co toto pojištění dokáže pokrýt v případě, kdy nemáte svůj den. A to i na svahu. „Odpovědnost kryje škody způsobené na majetku a zdraví třetím osobám. Například při lyžování můžete srazit dalšího lyžaře. Proto doporučuji toto pojištění neřešit jen v případě výjezdu do zahraničí. Tuzemské pojišťovny nabízí většinou územní platností po celé Evropě. Jestliže se například chystáte vyrazit lyžovat do Itálie pojištění odpovědnosti je zde od 1.1.2022 povinné,“ upozorňuje Jakub Mazal. Nepojištěným lyžařům hrozí správní pokuta od 100 do 150 eur.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze tradičně sjednat v rámci pojištění domácnosti pro všechny její členy. „Hodí se nejen v zimě, ale celoročně. Chybět by nemělo třeba cyklistům, kteří na rozdíl od řidičů ze zákona nemají žádné povinné ručení, ale i tak mohou v provozu způsobit nehody s milionovými škodami,“ doplňuje Marek Seidl.

Při lyžování v zahraničí nezapomeňte na dostatečné limity

Při cestě za hranice České republiky je důležité cestovní pojištění. Je důležité, aby zvolené pojištění krylo vaši konkrétní zahraniční cestu. „Jelikož jednotlivé pojišťovny přistupují k určitým typům zahraničních cest odlišně. Ať už se jedná o různé destinace, sportovní nebo rekreační dovolenou, popřípadě i to, zda si na vaší dovolené chcete pronajmout celý apartmán,“ upozorňuje Jakub Mazal s tím, že ne všechny pojišťovny mají zimní sporty (lyžování, snowboarding…) zahrnuté v základním balíčku a je potřeba si je pojistit nad rámec základního pojištění.

Pro úhradu léčebných výloh volte také raději vyšší limity. „V zahraničí mohou být tyto ceny mnohonásobně dražší než v Česku, je proto lepší sjednávat limity pro léčebné výlohy ve vyšší variantě. Ověřte si rovněž, aby pojištění zahrnovalo i dostatečné plnění pro případný zásah horské služby a přepravu vrtulníkem pojištěné osoby z místa úrazu do nejbližší vhodné nemocnice či ambulance,“ říká Seidl.

Nestačilo by cestovní pojištění k platební kartě?

Cestovní pojištění u platebních karet má své klady, ale i zápory. V některých momentech může být toto cestovní pojištění dostačující. „V případě, kdy chcete vyrazit do zahraničí na hory, doporučuji spíše sjednat si cestovní pojištění přímo u konkrétní pojišťovny. Ve většině případů jsou totiž limity na léčebné výlohy u platebních karet s cestovním pojištěním velice nízké a nevztahují se na ostatní připojištění. Jako je například pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel a další,“ zdůrazňuje Jakub Mazal.

Pozor na výjimky, kdy ani pojištění nepomůže

Pojištění se většinou nepřátelí s alkoholem. Pojišťovny mohou například v případě úrazového připojištění krátit plnění až o polovinu, pokud se prokáže, že příčinou nehody bylo požití alkoholu před aktivitou. Existují ale i cestovní pojistky, kdy lze připojistit i toleranci alkoholu do určité míry, takže pokud si dáte jednu dvě skleničky, nebude to mít na případné krytí vliv.

Dále mohou pojišťovny uplatnit výluky například u chronického onemocnění, kterým trpíte ještě před vaší cestou. „Pozor byste si měli dát také například při půjčení auta v zahraničí. Většina tuzemských pojišťoven má odpovědnost za škody na půjčeném vozidle ve výluce. Jestliže máte v plánu půjčit si v zahraničí vozidlo, je dobré si prověřit, zda máte v ceně půjčení vozidla zahrnuto i toto připojištění,“ doporučuje Jakub Mazal.

„Některé pojišťovny vylučují z plnění úrazy vzniklé při jízdě na bobech nebo neplní, když by k úrazu došlo při lyžování v extrémních podmínkách a terénech, za což lze považovat i záměrnou jízdu mimo sjezdovku. Pokud vás to stejně táhne mimo svahy, což je v určitých zemích dovoleno, můžete si v některých pojišťovnách (a také specializovaných klubech jako například Alpenverein) sjednat připojištění i pro tyto aktivity, většina pojistných ústavů má nicméně ve výlukách vyloženě extrémní terény s vysokým stupněm obtížnosti,“ uzavírá Marek Seidl.