Cestovní pojištění lze uzavřít i na dovolenou v Česku | E15.cz

Cestovní pojištění, které zahrnuje krytí základních rizik, jako jsou úraz, škoda na zdraví a majetku, porucha vozidla či kola, začíná na zhruba 25 korunách za osobu na den.

„Před uzavřením pojistné smlouvy i na tuzemskou dovolenou si musí výletník nejprve rozmyslet, kde, s kým a jak bude dovolenou trávit. Jakým aktivitám se bude na dovolené věnovat. Podstatné je také to, jestli cestuje autem, vlakem, na kole, s dětmi, či bez dětí,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Podle něj pojišťovny dnes nabízejí celé balíčky pojištění, které pokryjí většinu rizik. Pojistník, respektive pojištěný si z nich může vybírat a volit pojistné limity s ohledem na plánované aktivity. Otázka pro cestovatele zůstává, co všechno do tuzemského pojištění vlastně zahrnout, aby něco nechybělo nebo naopak nepřebývalo.

„Pro čtyřčlennou rodinu takový základní balíček pojištění nevyjde na více než 45 korun na den,“ dodává David Kučera.

Dovolená s autem? Pak tedy i s autoasistencí

Pro motoristy a jejich spolucestující lze sjednat pojištění autoasistence. V něm sjednané krytí zajišťuje nepřetržité asistenční služby pro případ poruchy nebo dopravní nehody. Asistent na telefonu zajistí servisního technika pro výměnu poškozené pneumatiky, dovoz pohonných hmot, úschovu nepojízdného vozidla, zapůjčení náhradního vozidla i další doplňkové služby. Součástí takového pojištění by měl být také odtah do nejbližšího servisu, kde se o opravu auta postarají. Praktickou součástí bývá i doprava řidiče a dalších členů posádky do místa bydliště nebo ubytovacího zařízení.

„Podle cílové destinace a plánů výletů autem stojí za to zvážit i uzavření takové autoasistence, která se vztahuje také na pojistné události v příhraničních oblastech našich sousedů. Jde například o platnost pojištění i několik desítek kilometrů od státní hranice s Rakouskem, Německem či Polskem,“ upozorňuje David Kučera.

Podle analytika ePojisteni.cz Ladislava Grubera si lidé mohou pojištění rozšířit rovněž o zdravotní asistenci. V rámci tohoto pojištění mají nárok například na dopravu z nemocnice či k lékaři a zpět, dovoz nezbytných léčiv a potravin nebo úhradu dopravy a pobytu domácího zvířete v útulku či zvířecím hotelu.

„V této souvislosti je třeba upozornit i na možnost pojištění osobních věcích, jako jsou cestovní zavazadla, sportovní vybavení, případně dražší elektronika,“ upozorňuje analytik ePojisteni.cz Ladislav Gruber.

Pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění

Součástí tuzemského cestovního pojištění by mělo být i pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. Pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví a majetku způsobené jiné osobě či osobám. A podle odborníků se přitom netýká pouze dětí nebo mladistvých. Pojistit na škody by se dle nich měli všichni členové rodiny, včetně těch zvířecích.

„Na toto pojištění lidé často zapomínají, na což obvykle přijdou až v praxi, kdy už je ale pozdě. Hradí se z něj výdaje na léčbu, bolestné, rekonvalescence či oprava poškozeného majetku,“ tvrdí David Kučera.

Upřesňuje však, že ke krytí takových škod lze využít i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. To bývá často součástí pojištění nemovitosti nebo domácnosti. Proto doporučuje nejprve zkontrolovat obsah těchto smluv.

Důležité je i úrazové pojištění

Cestovatelé by neměli před cestou zapomenout na úrazové pojištění a správné nastavení jeho limitů plnění v závislosti na druhu rekreace. Na lesní procházky po ráji šumavském stačí nižší pojistný limit. Naopak pro vysokohorskou turistiku například po beskydských hřebenech už je třeba limity navýšit až k milionu korun. Úrazové pojištění poskytuje plnění v případě zranění, trvalých následků, ale i smrti.

„Při uzavírání každého pojištění je třeba věnovat pozornost výlukám z pojištění, kterými se pojišťovny ani jejich zprostředkovatelé rádi nechlubí. Nárok na pojistné plnění u většiny pojišťoven například nevzniká, pokud událost vznikla při nebezpečném sportu, jako je potápění, bungee jumping či skok do vody,“ upozorňuje David Kučera.

Dodává, že pro nebezpečné, případně extrémní sporty pojišťovny nabízejí speciální pojištění, za které si už ale pojištěný musí významně připlatit. Avšak opět připomíná, že i úrazové připojištění může být již kvalitně sjednáno v rámci životního pojištění. Pak není nezbytné jej připojišťovat na cesty v rámci Česka.

Jak uzavřít cestovní pojištění

Pojištění na tuzemskou dovolenou stejně jako na tu zahraniční by mělo být uzavřeno s ohledem na cílovou destinaci, druh rekreace, způsob dopravy, na plánované sportovní aktivity a také složení posádky. Pokud stráví rodina dovolenou na kolech, pak odborníci jednoznačně doporučují uzavřít pojištění cykloasistence. Operátoři z call centra zajistí opravu porouchaného kola, zajistí dopravu cyklisty, dětí i kola do ubytování, případně do zdravotnického zařízení, anebo zajistí vypůjčení jiného kola. Některé tuzemské pojišťovny nabízí dospělým cyklistům dokonce připojištění, u něhož je v případě pojistné události tolerován limit alkoholu v krvi, často až do výše 0,8 promile.

„To odpovídá přibližně čtyřem pivům. Pojištění se vztahuje například na výdaje spojené s léčbou při úrazu či zdravotních komplikacích,“ upřesňuje Ladislav Gruber.

Oproti tomu ti, jež plánují o dovolené sjíždět řeku Orlici, by měli uzavřít pojištění nebezpečných či extrémních sportů. Pokud jej tedy nemají sjednáno v rámci svého životního pojištění. Ti, kteří stráví dovolenou s dětmi v chatce u Lipenské přehrady, by měli do pojistného balíčku zahrnout pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění osobních věcí a autoasistenci.