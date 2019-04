Energie A++: Transparentní řešení i pro budoucnost | E15.cz

Ještě donedávna mohly nakupovat elektřinu a plyn za velkoobchodní ceny pouze firmy. S Energií A++ mohou tuto výhodu využívat i běžní spotřebitelé. Mají tak vždy aktuálně tu nejvýhodnější cenu energií na trhu, za kterou je při odběru zrovna k mání. Bohemia Energy tedy svým zákazníkům nabízí chytré řešení s dlouhodobě výhodnými cenami.

Jak to funguje?

Jednoduše. Stačí uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny anebo plynu s produktem Energie A++. Nic dalšího není potřeba. Bohemia Energy pak dodává vybranou komoditu za velkoobchodní, tedy burzovní ceny. Ty jsou veřejně dostupné, takže si je lze kdykoli ověřit. Navíc, smlouva je na dobu neurčitou, tudíž bez závazku.

Nabídku oceníte nejvíce v obdobích poklesu burzovních cen, kdy dodavatelé zpravidla okamžitě nezlevňují své tradiční produkty. Ale i když v období růstu velkoobchodních cen obchodníci rovněž ihned nezdraží, jsou na tom zákazníci Energie A++ stále velmi dobře. „Na osmileté historii, a to včetně období skokového cenového růstu elektřiny v roce 2011 způsobeném jadernou havárií ve Fukušimě a růstu ceny elektřiny v posledních dvou letech, jsme si ověřili, že i při růstu ceny komodit je výsledná cena Energie A++ v porovnání se standardními ceníkovými produkty dlouhodobě atraktivní,“ uvádí obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub.

Vyzkoušejte férové řešení od Bohemia EnergyAutor: BOHEMIA ENERGY entity

Férové řešení

Velkou výhodou Energie A++ je, že zákazníci vědí, kolik platí za energie a kolik platí dodavateli. Jasně vidí, že v případě poklesu ceny elektřiny či plynu na velkoobchodním trhu okamžitě poklesne cena i jim a naopak. K velkoobchodní ceně si pak Bohemia Energy kromě regulovaných poplatků účtuje stálý plat a odměnu za nákup energií a zákaznický servis. Odměna je pevně daná a s cenou energie se nijak nemění.

Transparentní řešení i pro budoucnost

Tento unikátní produkt najde v budoucnu uplatnění i v dalších oblastech. Až vám distributor vymění stávající elektroměry za „chytré“, s Energií A++ můžete ihned ovlivňovat, kolik zaplatíte. „Například tím, že váš chytrý dům bude spouštět žrouty elektřiny v hodinách, kdy je nejlevnější. Nebo pokud si budete vyrábět vlastní elektřinu ze solárních panelů, využívat baterie k ukládání přebytků či budete mít elektromobil v garáži, bude řídící jednotka sama na základě informací o ceně elektřiny na trhu rozhodovat, jak s vyrobenou elektřinou naloží, aby minimalizovala vaše náklady,“ dodává Libor Holub.

Férověji už to s nákupem elektřiny a plynu nejde. Zaplatíte totiž jen za to, co skutečně v daném období spotřebujte. A to za ceny, které jsou v té době na trhu. Pak už nezbývá, než si užívat klidu a pohody. Pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se třeba na toto video.