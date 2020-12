Finance a konec roku: Co ještě stihnout? | E15.cz

Stavební spoření a státní podpora

Nejvyšší státní podpora u stavebního spoření, na kterou je možné dosáhnout je nyní 2000 korun, konkrétně 10 procent z částky 20 000 korun za rok. Do nároku na státní podporu se počítají i úroky připsané stavební spořitelnou. Takže nejjednodušší způsob, jak zjistit kolik je nutné ještě zaplatit (pokud není nastaven každý měsíc trvalý příkaz 1670 korun), je zavolat na infolinku stavební spořitelny. Peníze musí být na účtu stavební spořitelny připsány do 31. 12. 2020. Platbu není dobré nechávat na poslední chvíli – mezi svátky může trvat i několik dní, než se peníze na účet připíšou.

Díky doplňkovému penzijní spoření ušetříte až 3600 korun

„Pro zisk maximálního daňového odpočtu z doplňkového penzijního spoření (DPS), je potřeba do konce roku 2020 vložit nad běžnou pravidelnou měsíční úložku se státní podporou (obvykle 300 až 1000 korun/měsíčně) ještě dalších 24 000 korun,“ upozorňuje Jan Grufík, partner společnosti Freedom Financial Services. Pokud poplatník tuto částku uplatní v daňovém přiznání nebo si ji odečte v ročním zúčtování od základu daně, může ušetřit až 3600 korun. Pokud pošle do doplňkového penzijního spoření nižší částku jednorázově, tak bude daňový odpočet adekvátně nižší. Většina penzijních společností posílá svým klientům na konci tohoto roku informaci, kolik mají poslat na své DPS tak, aby využili maximální daňovou úlevu. „Pokud klient do DPS tento rok neposlal ani korunu, tak státní příspěvky již není možné získat zpětně, protože státní příspěvky se připisují za úložku v daném měsíci nikoliv zpětně,“ dodává Jan Grufík.

Životní pojištění si můžete odečíst

Ti, kteří mají uzavřeno životní pojištění, které splňuje podmínky pro daňové účely, mají možnost si z ročního zúčtování daně, nebo při podání daňového přiznání odečíst až 24 000 korun za rok, a tím ušetřit na dani opět až 3600 korun. „Pokud by člověk tuto možnost chtěl využít a aktuálně neplatí do životního pojištění pro podmínky maximálních daňových odpočtů částku 2000 korun měsíčně, tak se dají většinou do smlouvy životního pojištění vložit peníze i mimořádnou formou a i takový příspěvek je daňově odečitatelný,“ vysvětluje Grufík.

Příspěvek zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel může svému zaměstnanci přispět až 50 000 korun ročně do doplňkového penzijního spoření nebo daňově uznatelného životního pojištění (a to i formou mimořádného pojistného). Takže jestliže to zaměstnavatel zatím neudělal, je dobré se mu připomenout. Majitelé firmy tento benefit mohou využít i sami pro sebe. „Navíc pokud má člověk několik zaměstnavatelů, tak tento příspěvek může čerpat od každého z nich,“ uvádí Jan Grufík.

Co různé daňové úlevy a limity?

V prosinci je z hlediska daní ještě možné ovlivnit některé položky. „Pohlídejte si, zda splňujete příjem pro daňový bonus ve výši minimálně 87 600 korun,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars.

Za rok 2020 mohou daňový bonus využívat lidé, kteří měli příjem ze zaměstnání nebo podnikání ve výši minimálně 87 600 korun. „Pozor, do této hranice už se nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku,“ upozorňuje Gabriela Ivanco. Pokud do této částky něco chybí, je na místě pouvažovat o brigádě na dohodu o provedení práce.

Dále je důležitý limit pro případnou slevu na manželku/manžela. Ta je ve výši 24 840 korun - její (jeho příjem) za rok 2020 nesmí překročit 68 000 korun.

Při podnikání na vedlejší činnost – pokud podnikatel nechce platit sociální pojištění, je důležitý limit pro hrubý zisk 83 603 korun.

2020/2021: Co si ještě pohlídat

Zkontrolujte, zda se uplatnilo daňové zvýhodnění na dítě/děti ve všech měsících kalendářního roku;

ověřte si data expirace na voucherech a stravenkách od zaměstnavatele, obvykle platí do konce daného kalendářního roku;

uvědomte si, že jako OSVČ vedoucí daňovou evidenci můžu ovlivnit základ daně pouze realizovanými výdaji;

pohlídejte si nejenom daňové výdaje, ale v případě vedení daňové evidence i daňové příjmy, zda není výhodnější, aby některé daňové příjmy byly inkasovány až v následujícím roce 2021;

proveďte kontrolu, zda příjmy, například z obchodování s kryptoměnami, z prodeje akcií, P2P půjček, popř. jiné ostatní dani podléhající příjmy, na které jako fyzická osoba nemáte uděleno živnostenské oprávnění za běžný rok 2020, nepřesáhly 30 000 korun (limit pro osvobození od daně z příjmů);

a závěrem pokud se jako OSVČ rozhodujete vstoupit do paušálního režimu, musí se dané oznámení podat na místně příslušný finanční úřad nejpozději do pondělí 11. ledna 2021.

Zdroj: V4 Group