Finanční gramotnost dětí: Nestačí o penězích jen mluvit. Důležitá je praxe | E15.cz

„Jako výbavu do života lidé vnímají nejen materiální věci, ale i vzdělání a hodnoty, které jim rodiče předávají. Vliv rodičů na to, jak budou jejich děti v budoucnu nakládat se svými penězi, je významný. Podle našeho průzkumu 55 procent rodičů s dětmi o penězích alespoň mluví, většinou však používají kombinaci více metod,“ říká Stanislav Oliva ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Na nákupy a do prasátka

Kapesné je jednou z prvních forem setkání se s penězi. Když dětem s rostoucím věkem kapesné přestane stačit, musí si další peníze vydělat. Kapesné podle průzkumu dostává většina dětí.

S penězi v praxi se mohou děti seznámit třeba na nákupech. Na nákupy své potomky bere 36 procent rodičů. Častěji děti chodí pochopitelně s matkami. „Když jdete s dětmi nakupovat, nestačí si přečíst, že mléko stojí 20 korun. Děti informaci hned zapomenou. Lépe jim v paměti utkví, když je přimějete částky aktivně použít. Například si můžete všímat věcí ve slevě a počítat spolu, kolik ušetříte a co by se za ušetřené peníze dalo jinak koupit,“ radí Stanislav Oliva.

Vysvětlete dětem, jakou formou jim spoříte

13 procent rodičů motivuje děti ke spoření tím, že jim na konci každého roku zdvojnásobí částku, kterou si děti našetřily třeba klasicky do prasátka.

29 procent rodičů se dětem snaží i vysvětlit věci týkající se pravidelných plateb za energie nebo bydlení. Zasvětí je i do toho, co je to stavební spoření, pojištěné nebo spořicí účty. Pokud toto všechno propojíme, děti dostanou představu o životních nákladech a uvědomí si důležitost spoření.

Cesta k finanční zodpovědnosti

Je jasné, že děti se musí finanční gramotnosti učit. A je hlavně na rodičích, jak je v tomto směru vychovají a připraví na další život. Pokud se s dětmi bavíme o penězích, musí to být samozřejmě přiměřené věku.

Nutno říci, že toto téma můžeme rozvíjet už s opravdu malými dětmi. Už čtyřleté dítě se může u bankomatu podivit: „Tady dávají peníze?“ A je na rodičích, aby mu vysvětlili, že jsou to peníze, které museli vydělat, že nevyjedou jenom na zmáčknutí tlačítka.

Stanislav Oliva radí, jak se s dětmi o penězích bavit přiměřeně věku.

3 – 6 let

Už v tomto věku mohou znát děti hodnotu peněz. Dětem je vhodné vysvětlit, že vše, co koupíme, má nějakou hodnotu a musíme za to zaplatit, a ne všechno si můžeme dovolit. To se týká i plateb kartou a především toho, kde se vlastně peníze na kartě berou. Doma můžete vyzkoušet hry na výměnný obchod a později zapojit i dětské „peníze“. Už takto malým dětem vtloukejte do hlavy, že se neplýtvá elektřinou, vodou nebo jídlem.

6 – 15 let

S nástupem do školy může dítě začít dostávat malé kapesné. Děti se tím učí zodpovědnosti. Je jasné, že jiné částky na kapesném bude dostávat dítě šestileté a jiné patnáctileté. A jak vést děti, aby s kapesným zacházely? Můžete jim říct, aby si šetřily, ale neurčujte, za co mají své peníze utrácet. Získají tak pocit samostatnosti. Dětem také řekněte, že jim spoříte a proč.

15 - 18 let

Jak děti dospívají, měly by mít stále více zodpovědnosti. Dejte dětem vyšší kapesné, ale i zodpovědnost za placení obědů ve škole, kroužků, kina, atd. Bude to pro ně zkušenost, že v životě je důležité zaplatit nejdříve existenční a nutné výdaje a až potom utrácet za zábavu. Důležité je dávat mladým kapesné pravidelně.

18 + let

Je na rodičích zda budou považovat za vhodné dětem předat všechny jejich smlouvy, které jim na jejich jméno uzavřeli hned po dosažení plnoletosti. Je dobré jim vysvětlit, k čemu jaké spoření a pojištění použít, a kdy a na co by mohly peníze vybrat. Důležité je popsat výhody a rizika půjček a nákupů na splátky.