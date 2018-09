Havarijní pojištění: co je dobré vědět, než uzavřete smlouvu? | E15.cz

V Česku je momentálně registrováno více než 5,5 milionu vozidel. Jen za posledních pět let se zvýšil počet automobilů v registru o jeden milion kusů.

Na jakou cenu vozidlo pojistit?

Pro pojišťovny je zpravidla rozhodující obvyklá cena vozidla. Tu je možné si představit jako náklady na pořízení vozidla stejného typu a kvality ponížené o částku odpovídající stupni opotřebení, či jiného znehodnocení, a s přihlédnutím k cenám vozidla na tuzemském trhu. Pokud si nejste jisti právě cenou vašeho auta, je dobré se orientačně podívat na stránky bazarů a vybrat vozidlo se stejným rokem výroby, výbavou a podobným počtem najetých kilometrů.

Co určuje cenu havarijního pojištění?

Cenu u havarijního pojištění určuje především rozsah sjednaných služeb. Nejdražší variantou je allriskové pojištění a riziko havárie. Cenu ovlivňuje i pojistník daného vozidla (jaká je jeho historie z hlediska počtu nehod), jeho místo bydliště, bonusy a další. To je stejné jako v případě povinného ručení.

Dále výši pojistného ovlivňuje značka vozu, výbava, stáří, oblíbenost značky u zlodějů (v případě pojištění proti odcizení). Neplatí zde přímá úměra, tedy čím je vozidlo starší, tím je pojistné levnější. Pokles není přímo úměrný stáří vozu z důvodu pojistného plnění souvisejícího s cenami náhradních dílů, které mohou být i po letech u daného modelu vozidla stejně drahé.

Jaké je pojistné plnění u pojistné události?

V případě dílčí škody bude nejčastěji pojistitel (tedy pojišťovna) plnit ve výši přiměřených nákladů, které je třeba účelně vynaložit na opravu do stavu bezprostředně před pojistnou událostí, snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných částí, a to v cenové úrovni obvyklé pro Česko. Tato poměrně komplikovaná definice znamená, že pojišťovna při plnění rozpočtem ještě několik procent za staré poškozené díly odečte, protože předpokládá jejich prodej. V případě totální škody, či odcizení automobilu opět plní v obvyklé ceně vozidla před pojistnou událostí. Totální škoda znamená, že oprava vozidla by byla dražší, než je jeho obvyklá cena.

V případě totální škody pojišťovna vyplatí částku, za kterou byste si mohli koupit stejné vozidlo stejného stáří a stupně opotřebení. Pojišťovna zjistí hodnotu vozidla před nehodou, odečte hodnotu vraku po nehodě a vyplatí rozdíl. Zbývající částku pro koupi ojetiny dofinancujete prodejem vraku.

Autor je analytikem neživotního pojištění Broker Consulting.