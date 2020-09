Jak si dát během jednoho měsíce finance o pořádku? Máme návod | E15.cz

Finanční gramotnost se v České republice v průběhu let mírně zlepšuje. Podle průzkumu ministerstva financí jsou ale Češi v tom, jak dokážou nakládat s vlastními penězi, rozumí finančním zákonitostem nebo se vyznají v nabídce produktů, ve srovnání s rozvinutými státy pouze v průměru. Je co zlepšovat. Například téměř šest z deseti českých domácností si nevytváří žádný rozpočet a nesleduje své příjmy a výdaje. To je přitom základ pro správné hospodaření. Co dalšího pomůže vašim financím vydat se správným směrem a stihnete to udělat za měsíc?