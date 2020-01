Modrá pyramida odpouští poplatek za uzavření | E15.cz

Modrá pyramida nabízí i letos prémii 2 000 korun, jedná se o slevu na poplatku za uzavření smlouvy stavebního spoření až do výše 2 000 korun. Akce bude probíhat od poloviny ledna do konce února.

U Modré pyramidy klienti za loňský rok uzavřeli téměř 90 tisíc smluv stavebního spoření. Prémie v sobě kombinuje finanční prémii ve výši poplatku za sjednání stavebního spoření až 2 000 korun a úrokový bonus + 0,5 procenta ročně.

To umožní klientovi získat stavební spoření až do výše cílové částky 200 000 korun zdarma s celkovým úročením vkladů 1 procento ročně. Akce platí od 15. ledna do 28. února 2020.