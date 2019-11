Úvěry ze stavebního spoření. Vyplatí se? | E15.cz

Stavební spoření a jejich úvěry si lidé oblíbili na drobnější rekonstrukce nebo dofinancování vlastních zdrojů k hypotéce. Především pak druhá varianta je na vzestupu. Kvůli doporučení ČNB by totiž banky měly poskytovat úvěry nejvýše do 80 procent hodnoty nemovitosti, přičemž zbylých 20 procent musí jít z vlastních zdrojů.

Stále platí, že pokud si lidé půjčují vyšší částku, většinou volí hypoteční úvěr, protože meziúvěr resp. překlenovací úvěr se může prodražit. Také proto se hodí spíše pro nižší půjčky.

Úvěr ze stavebního spoření: Jak to spočítat?

Hlavní příčina vyšší nákladovosti překlenovacího úvěru je dána samotnou konstrukcí splácení. Zatímco u hypoték umořujete svůj dluh již od první splátky a postupně tak platíte na úrocích méně a méně, u překlenovacího úvěru se měsíční částka dělí na několik částí.

Tip: Jaké úrokové sazby hypoték nyní banky nabízejí? Spočítejte si je pomocí naší kalkulačky

Tou nejdůležitější jsou úroky. Ty klient platí po celou dobu z cílové částky, resp. z půjčených peněz. Druhou složkou je tzv. dospořování, tedy část měsíční splátky, která odchází na smlouvu o stavebním spoření. Zde se peníze dále zhodnocují a čerpá státní podpora, pokud na ni klient má ze zákona nárok. Minimální částka na dospořování je daná smluvně a uvádí se procentem z cílové částky – např. 0,15 procenta cílové částky.

Sazba díky fixaci a levnějším zdrojům může odpovídat sazbám přibližně od 2,19 procenta, což lidem umožní zajistit si úvěr s o kousek menší splátkou, než je splátka anuitní. Na druhou stranu, téměř dvě třetiny celého úvěru splácíte úrok z celé cílové částky. V navazujícím řádném úvěru je pak často výrazně vyšší úroková sazba a celkovou měsíční splátku to může zvýšit i o několik tisíc.

Alternativou jsou hypoúvěry

Nicméně, některé spořitelny začaly kromě řádných úvěrů a meziúvěru, resp. překlenovacího úvěru, poskytovat i alternativu ke klasickým hypotékám, tzv. hypoúvěry.

Jejich konstrukce se od meziúvěrů trochu liší. S úvěrem vzniká tzv. technická smlouva o stavebním spoření na 2 roky. Po dvou letech je meziúvěr „překlopený“ do úvěru o stavebním spoření a dochází k anuitnímu splácení. Funguje zde fixace úrokových sazeb. Úroková sazba v rámci řádného úvěru ze stavebního spoření je daná, bývá ale většinou vyšší než aktuální sazby na hypotékách.

Příklad: Výše úvěru 2 miliony korun, hodnota zástavy 2,5 mil. korun, doba splatnosti 30 let. U úvěru ze stavebního spoření se jednalo o úvěr k nové smlouvě o stavebním spoření.

A) Hypoteční úvěr

Úroková sazba: 2,69 procenta

Vyřízení: zdarma

Vedení účtu: zdarma

Měsíční splátka: 8 102 korun

Celkové náklady: 2 916 720 korun, při předpokladu stejné sazby

B) Překlenovací úvěr + následný řádný úvěr ze stavebního spoření (RSTS)

Poplatek za vyřízení: 10 000 korun, zdarma založení SS (sleva)

Poplatek za vedení a výpis: 360 korun za rok + 320 korun ročně po dobu 19ti let (za SS)

Úroková sazba meziúvěru: 3,39 procenta p.a; 2,84 procenta

Úroková sazba řádného úvěru: 2,99 procenta p.a

Úroková sazba z vkladů: 0,1 procenta p.a

Měsíční splátka: 8 140 korun měsíčně (3 400 korun dospořování + 4 740 úrok) 19 let + 10 let řádný úvěr 11 000 korun měsíčně

Celkové náklady: 3 202 800 korun

C) Hypoúvěr (Buřinka)

Úroková sazba: 3,15 procenta p.a; 2,99 procenta

Úroková sazba v řádném úvěru: 2,99 procenta (garance max. 5 procent p.a)

Úroková sazba vkladů: 0,1 procenta p.a

Poplatek za vyřízení: zdarma

Poplatek za vedení: zdarma

Měsíční splátka 8 464 korun měsíčně

Celkové náklady: 3 051 922 korun

Jak je vidět z výpočtů a celkových nákladů, tak při vyšších částkách úvěru je stále nejvýhodnější hypoteční úvěr, kdy od prvního měsíce dochází k anuitnímu splácení a každý měsíc si tak lidé snižují svůj dluh. Na druhou stranu úvěry ze stavebního spoření dokázaly v posledních letech poměrně efektivně reagovat na hypoteční úvěry a celkový přeplatek již není tak drastický, jako tomu bylo v letech minulých. Jako vždy u jakéhokoliv úvěru platí, že je potřeba se vždy orientovat podle celkových nákladů, nikoliv jen podle úrokové sazby či měsíční splátky.

Autorka je hypoteční analytičkou Partners.