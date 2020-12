Neoprávněně vysoké německé mýto: Autodopravci mohou do konce roku požádat o vrácení | E15.cz

Německo, které až do letoška na svých dálnicích do mýtného za těžká nákladní vozidla zahrnovalo kromě nákladů na provoz komunikace i náklady na dopravní policii, bude muset přeplatky na mýtném vrátit. Vyplývá to z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Na uplatnění nároků za rok 2017 mají však autodopravci čas jen do konce letošního prosince.