Nepojistit si riziko duševní choroby je jako mít pojištěné jen tři čtvrtiny auta | E15.cz

Duševní choroby jsou nejen samostatnou diagnózou, ale i doprovodnou nemocí u řady civilizačních onemocnění, jako jsou rakovina, problémy pohybového ústrojí a další. Deprese či úzkosti se mohou projevit i po jakémkoliv jiném onemocnění. Cesta k uzdravení a návrat do společnosti je navíc často komplikovanější než u onkologických onemocnění. V posledních letech počet psychických nemocí významně narůstá a odborníci varují, že tento trend bude i vzhledem ke koronavirové krizi ještě více sílit.

Stejně jako jiné vážné nemoci a úrazy mohou i psychické nemoci vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě, či dokonce ke spáchání sebevraždy. Statistiky uvádějí, že ročně si u nás vezme život přes 1 300 lidí a v 90 procentech případů jde o následek nějaké psychické poruchy. Ty jsou také druhou nejčastější příčinou invalidity, děje se tak v celé čtvrtině případů. Tedy u každé čtvrté invalidity je přítomna i psychická porucha. Když si sjednáte životní pojistku, která bude obsahovat výluku na psychické choroby, je to, jako byste si pojistili jen tři čtvrtiny auta. Ne u každé pojišťovny ale v případě pojištění psychických onemocnění pochodíte.

Pozor na výluky

Například u pojištění pracovní neschopnosti neuplatňuje výluku na psychické nemoci pouze jediná pojišťovna, a to Komerční pojišťovna u pojištění Mutumutu. Ostatní pojišťovny uplatňují výluku nebo kryjí jen minimum případů. Kryty mohou být například jen psychické nemoci po úrazu či tzv. organické duševní poruchy, jejichž podíl je ale na celkovém počtu psychických onemocnění zanedbatelný.

U pojištění invalidity je už situace jiná, byť pojišťovny přistupují k jednotlivým stupňům invalidity různě. U závažných stavů je jejich ochota krýt i psychiatrické příčiny vyšší než u těch nižších. Především u prvního stupně invalidity pojišťovny často uplatňují výluku nebo kryjí jen minimum případů. Výluku na psychické nemoci u žádného stupně invalidity nenajdete pouze u vybraných produktů Pojišťovny AXA, ČSOB Pojišťovny, Komerční pojišťovny, NN pojišťovny, Simplea pojišťovny a pojišťovny You Plus. Ale pozor, uvedené platí jen v případech, kdy duševní problémy nepřivodí konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

Jednotnější přístup je u pojištění smrti úrazem a nemocí, kdy naprostá většina pojišťoven plní za sebevraždu, která je spáchána po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy. Určitá omezení však najdete u některých produktů Allianz pojišťovny, České podnikatelské pojišťovny a ČSOB Pojišťovny. A opět se do hry dostává i alkohol, protože některé pojišťovny budou plnění krátit, pokud by se potvrdilo, že klient spáchal sebevraždu po požití alkoholu.

Řešením může být více pojistek

Co si z toho odnést? Stejně jako u všech ostatních rizik je třeba i v případě duševních nemocí a poruch číst podrobně pojistné podmínky, abychom jasně věděli, na čem stojíme, kdy nám pojištění pomůže a kdy pojišťovna plnit nebude.

Zároveň by ale výluka na diagnózy duševních onemocnění rozhodně neměla být jediným parametrem, podle kterého budeme pojišťovnu vybírat. Faktorů, které vypovídají o kvalitě pojištění, je mnoho. V některých případech je optimální uzavřít více než jedno pojištění, protože těžko budeme hledat jen jedinou pojišťovnu, která by měla nejlepší podmínky pro všechna rizika, která budeme chtít do smlouvy zahrnout. Například na pojištění smrti a invalidity může vycházet dobře jedna pojišťovna, zatímco na pojištění pracovní neschopnosti jiná. Se sestavení kvalitního pojistného plánu tak pomůže člověku finančního poradce, který může porovnávat a vhodně kombinovat nabídky více pojišťoven.

Autor je pojistným analytikem společnosti Broker Trust.