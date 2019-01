Notář místo rozvodového soudu? | E15.cz

Rozvodovost v České republice je vysoká, například v Praze se podle ČSÚ rozvádí v posledních letech průměrně každé druhé manželství. Rozvádět se můžeme i déle než rok. Pokud jde o nesporný rozvod, jde o půl roku. Uvedl to průzkum agentury STEM/MARK.

Pokud patříte k těm „šťastným“, kteří se při rozvodu dohodnou na péči o děti, majetku i bydlení a nemáte se tedy o co soudit, přesto k soudu podle českých zákonů musíte. 85 procent rozvedených, kteří si takovým rozvodem prošli, by raději než k soudu zašlo k notáři. Proces rozvodu by tak byl rychlejší a jednodušší. Tato praxe je v jiných evropských zemích naprosto běžná.

I když má soudce povinnost při rozvodovém soudu manžele usmiřovat, toto zažila pouze třetina rozvádějících se. Tři čtvrtiny respondentů uvádí, že rozvod trval do šesti měsíců, pětina se rozváděla šest až dvanáct měsíců, 4 procenta dokonce déle než rok.

„Většina lidí, kteří si rozvodem u soudu prošli, nevnímá tuto zkušenost jako dobrou. V případě nesporných rozvodů jsou lidé totiž schopni se sami dohodnout, a nemají se tedy o co soudit. K soudu podle zákona přesto musí. Ani sami soudci svou povinnost ve formě pokusu o smír nevyužívají vždy. Notářská komora ČR by tak díky svým 450 úřadům po celé České republice mohla prací zavaleným soudům v tomto ohledu pomoci. V Evropě se již u notáře rozvádí třeba ve Francii, Řecku a dalších zemích,“ říká k situaci kolem nesporných rozvodů v Česku Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Dotázaným také u rozvodového soudu vadily dlouhé čekací lhůty, odročování třeba kvůli nemoci soudce. Nejvíce ale opět to, že k soudu musí, přestože se manželé na všem dohodli. Dále respondenti uváděli, že se u soudu prostě necítili dobře.