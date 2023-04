O2 a Air Bank spojují síly. Klientům nabízí 300 korun měsíčně | e15.cz

Air Bank a O2, obě patřící do skupiny PPF, lákají klienty na spolu připravenou akci. Připravily časově neomezenou nabídku pro své společné zákazníky. Každý měsíc klienty odmění 300 korunami za to, že aktivně využívají jejich služby. Do budoucna pak obě společnosti avizovaly další chystané výhody.