Pokuty za kontrolní hlášení v roce 2019: berňák odpustí až dvě pochybení | E15.cz

Pokud podáte kontrolní hlášení DPH po termínu (shoduje se s termínem pro podání daňového přiznání k DPH), máte to za tisíc korun pokuty. Tento menší prohřešek nemusíte řešit, pokud se vám to nestane opakovaně. Jednou vám to finanční úřad promine – bez žádosti, stane se tak automaticky.

Jen pozor na pokuty o řád vyšší v rozsahu 10 až 50 tisíc korun (zjednodušeně):

10 tisíc, pokud KH podáte ve lhůtě na výzvu

50 tisíc, pokud KH nepodáte ani ve lhůtě na výzvu

30 tisíc, pokud KH podáte, ale nereagujete ve lhůtě na výzvu k doplnění či potvrzení údajů

Jednu takovou pokutu vám finanční úřad promine na žádost, ale úplně zadarmo to nebude. Žádost totiž podléhá správnímu poplatku tisíc korun. Žádat musíte do tří měsíců od nabytí právní moci příslušného platebního výměru.

V případě, že se z nějakého důvodu nepolepšíte a „zhřešíte“ opakovaně, můžete žádat o zmírnění pokuty. Finanční správa pro tyto objektivní situace vydala pokyn, ve kterém uvádí situace, za kterých odpustí 50 až 100 procent udělené pokuty (zdravotní stav, živelná pohroma, úmrtí, atd.). Detaily najdete v příslušném pokynu.