Poznejte své povinné ručení, řidiči často nevědí, jaké škody kryje | E15.cz

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je zákonné pojištění. Proto, pokud ho nikdy nebudete potřebovat, bude to jen dobře. Přesto je dobré znát alespoň elementární náležitosti vaší smlouvy – například pojistné limity. Ty dle aktuálního průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz zná jen třetina řidičů... Nejčastěji nastavené limity jsou ve výši 35 až 49 mil. korun nebo 50 až 100 mil. korun.

Ruku v ruce s limity jde povědomí o tom, jaké škody se z povinného ručení kryjí. Skoro každý řidič si povinné ručení spojuje s krytím škod, které řidič při dopravní nehodě způsobí na cizím vozidle, ale jen polovina z nich současně ví, že se týká i zranění či usmrcení jiné osoby.

Novinky z Bruselu? Dnes treba hlasovani o navrhu Komise rozsirit povinne ruceni na elektrokola atd. Za Parlament jsem zatim prosadila zachovani statu quo, jeste ale neni dobojovano... Vic tu:https://t.co/QhW2ddnR0j — Dita Charanzová (@charanzova) January 22, 2019

„O tom, že součástí povinného ručení je také odtah vozidla do servisu, ví pouze 27 procent účastníků našeho průzkumu. Naopak 15 procent všech oslovených si povinné ručení spojuje se škodou na vlastním vozidle, což je mylná domněnka“, říká Daniel Gorol, finanční specialista portálu Ušetřeno.cz.

Češi naopak znají Linku pomoci řidičům dostupnou na telefonním čísle 1224 (zná 3/4 respondentů). Motoristé mají také vcelku dobrý přehled o tom, kdy je k nehodě nutné přivolat policii. 88 procent oslovených by ji zavolalo v případě zranění či usmrcení osob, tři čtvrtiny dotázaných by ji také volaly, pokud by se účastníci nehody neshodli na jejím viníkovi.

Současně by 68 procent respondentů policii kontaktovalo v případě, že by došlo k nehodě na majetku třetí osoby, ať už jde například o poškození plotu u domu či sloupu veřejného osvětlení. „Povinnost volat policii je dána i v případě, že škoda přesáhne 100 000 korun, u nižších škod to zákon nevyžaduje,“ upozorňuje David Derka z portálu Top-Pojištění.cz.

K povinnému ručení bývají řidičům k dispozici také asistenční služby. 90 procent respondentů si s nimi spojuje odtah vozidla a stejné procento mezi ně řadí také pomoc při nehodě nebo poruše vozu. Tyto služby mohou zahrnovat i zapůjčení náhradního vozu, což ví dvě třetiny všech oslovených. Stejně tak mohou obnášet i výměnu pneumatiky nebo dotankování paliva, o tom má však povědomí pouze čtvrtina dotázaných.

Při uzavírání povinného ručení dávají Češi přednost pobočkám (35 procent). Na pojišťovacího poradce se obrací čtvrtina z nich. Sjednání po internetu není u řidičů tolik oblíbené, na webu cenových srovnávačů tuto věc řeší 14 procent dotázaných a na web pojišťoven se pak obrací každý desátý.

Povinné ručení vs. havarijní pojištění

V čem je rozdíl? Hlavní rozdíl spočívá v dobrovolnosti – havarijní pojištění není povinné ze zákona, zpravidla ho však vyžadují leasingové společnosti. Jde vlastně o majetkové pojištění, které kryje škody na vašem vozidle.