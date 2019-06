Průzkum: Samoživitelé si prázdniny s dětmi často dovolit nemohou | E15.cz

Na prázdniny se většina z nás těší. Pro samoživitele ale toto období znamená velkou finanční zátěž a starost, co s dětmi. Spousta samoživitelů se musí uchýlit k tomu, že s dětmi nejedou na dovolenou, protože na to prostě nemají. Z 500 rodičů samoživitelů se na tomto závěru shodlo celkem 61 procent dotázaných. Uvádí to program VašeVýživné.cz.