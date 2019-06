Změna trvalého bydliště: Postup a potřebné dokumenty | E15.cz

Změna trvalého bydliště může znamenat i spoustu nepříjemně strávených chvil na úřadech. Je proto důležité mít vše připravené tak, aby vás u přepážek nic nepřekvapilo a vše klaplo hned na první pokus. Co je třeba udělat pro změnu trvalého bydliště? Kam je potřeba se vydat a co mít s sebou? Jak dlouho trvá zařízení potřebných dokladů a jak to probíhá u dětí, důchodců či při stěhování do zahraničí? To vše se dozvíte v článku.