Spotřeba plynu v Praze meziročně klesla o 16 procent | E15.cz

Na snížení spotřeby plynu v Česku poukázali v minulých dnech i experti v souvislosti s návrhem Evropské komise snížit kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu během nadcházející topné sezony spotřebu plynu o 15 procent. Brusel to navrhl v rámci sady opatření, která mají členským zemím zajistit dostatek plynu pro domácnosti a klíčové provozy.

Odborníci oslovení ČTK uvedli, že české domácnosti i firmy už nyní s energiemi šetří kvůli vysokým cenám. Data podle nich ukazují, že spotřebitelé v Česku už ve druhém čtvrtletí snížili spotřebu plynu přibližně o požadovaných 15 procent.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v úterý uvedl, že zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by pak ČR vydržela zřejmě až do března, dodal. Přepravní trasy až pro tři miliardy metrů krychlových plynu z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu zajistila pro Česko polostátní společnost ČEZ. Pronájem kapacity v terminálu na LNG v Nizozemsku získal stát ve spolupráci s ČEZ.

Roční spotřeba zemního plynu v ČR loni podle statistik Energetického regulačního úřadu dosáhla 9,4 miliardy metrů krychlových, meziročně to byl růst o 8,5 procenta. Podíl v topném období, které podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu trvá od 1. září do 31. května, představoval přibližně 68 procent celkové roční spotřeby. Nejvíce se na spotřebě podílely velkoodběratelé, a to zhruba 48 procenty, domácnosti tvořily asi 27 procent. Maloodběr tvořil přibližně 14 procent a střední odběr zbylou asi desetinu.