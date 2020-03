Trojský kůň varuje před koronavirem a stahuje údaje o kartách | E15.cz

Do mobilních zařízení s operačním systémem Android se přes SMS začal šířit trojský kůň, který se vydává za vyhledávač koronaviru v okolí uživatele. Snaží se získat údaje o platebních kartách, které odesílá do rukou hackerů. Škodlivý program zatím do Česka nedorazil, ale rychle se šíří v evropských zemích, zejména ve Španělsku a Polsku. Uvedla to dnes antivirová firma Kaspersky.