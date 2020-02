Vichřice a pojištění. Jak postupovat při hlášení škod? | E15.cz

Platí zlaté pravidlo: škody na majetku co nejdříve zdokumentujte. Natočte nebo nafoťte je například na mobil. Myslete při tom ale především na vlastní bezpečí. Pořízený materiál vám pomůže při dalších jednáních s pojišťovnou.

Vaši pojišťovnu kontaktujte co nejdříve a pojistnou událost jí nahlaste. Při pozdějším oznámení nemusí pojišťovna plnění vyplatit v plné výši. Počítejte s tím, že kontaktní linky na pojišťovny mohou být nyní přetížené, alternativou je nahlásit škody pomocí internetových formulářů, které má většina pojišťoven na svých webových stránkách.

#VYSTRAHA Obrázek s předpovědí maximálních nárazů větru v pondělí. V neděli večer začne v severozápadní polovině Čech a na horách zesilovat jihozápadní vítr. V nárazech bude místy dosahovat 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h), na horách 30 až 40 m/s (110 až 145 km/h).chmi.cz pic.twitter.com/78kjtk4wcs — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 9, 2020

S opravou majetku nebo odstraňováním zbytků škod počkejte, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Toto neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí dříve kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu. Pokud by vám tedy mělo kvůli stržené střešní krytině zatéct do domu, s opravami nečekejte.

Podle občanského zákoníku jsou pojišťovny povinny uhradit nad rámec případného pojistného plnění také takzvané zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, dále náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

Je to logické, neboť pojišťovny mají finanční zájem, aby případné plnění bylo co nejnižší. Limity pro tyto náklady jsou vyjádřeny určitým procentem ze sjednané pojistné částky a najdete ho v pojistných podmínkách.

Je-li to možné, počkejte na likvidátora

Je-li to zároveň možné, zničené věci hned nevyhazujte, ale počkejte s tím do doby, než k vám přijede likvidátor pojišťovny. Pokud se vám při vichřici staly nějaké škody například na vedlejších stavbách, jako je skleník, kůlna nebo zimní zahrada, podívejte se do ujednání vaší pojistky, je možné, že jste si tyto stavby připojistili rovněž a máte nárok na náhradu škody.

U auta vám škody uhradí havarijní pojištění. Nemáte-li havarijní pojistku, může situaci řešit případné připojištění v rámci povinného ručení, znovu si raději svou pojistku zkontrolujte. K některým povinným ručením například v minulosti přidávaly pojišťovny i balíček pojištění proti živlům zdarma.

U pojištění nemovitosti pro případ vichřice často záleží na definici tohoto jevu v pojistné smlouvě. Standardně je dle podmínek pojišťoven považováno za vichřici proudění vzduchu o rychlosti minimálně 75 Km/h, pouze výjimečně najdeme v podmínkách šedesátikilometrovou hodnotu.

Sabine by měla tento limit splnit i v případě přísnější varianty. Pojišťovny vycházejí zpravidla z údajů naměřených na nejbližší meteorologické stanici. Pokud nelze prokázat rychlost větru, je nutné pojišťovně doložit, že v okolí způsobil vítr škody také na jiných budovách.

Hrazení škod, které zanechala vichřice v domácnosti, závisí na obsahu konkrétní pojistky. Je dobré, pokud je obsaženo i riziko atmosférických srážek (následná škoda v podobě pronikání dešťové vody), což některé starší pojistky nezahrnují.

Zkontrolujte starou smlouvu

I když mohly poslední poryvy větru váš majetek ušetřit, zkontrolujte si podle výše popsaných bodů stav vašich aktuálních pojistných smluv (pro jistotu). Obzvlášť u pojistek sjednávaných před lety mohou chybět některá důležitá připojištění, případně můžete mít nemovitost pojištěnou s příliš nízkým limitem pro úhradu škod.

Rovněž pojistná částka by měla odpovídat aktuální hodnotě nemovitosti či vybavení domácnosti. U takto podpojištěných nemovitostí vám pak pojišťovny nemusí uhradit dostatek peněz, které vystačí na potřebné opravy.