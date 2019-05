Volání do zahraničí zlevňuje, ale pozor na země mimo EU | E15.cz

Od 15. května platí nová pravidla pro volání do zahraničí. Minuta volání z Česka do zahraničí nově vyjde zhruba na 6 korun, SMS na necelé dvě koruny.

Cenové stropy pro volání z České republiky do zahraničí nově stanoví evropská regulace (podobně jako v případě roamingu, což je volání ze zahraničí). Mějte proto na paměti, že ceny za volání a SMS z Česka mimo země EU, respektive mimo zónu EU, se nemění, jelikož na ně se regulace nevztahuje. Na řazení zemí do zóny EU si dávejte pozor, jejich seznam se může u jednotlivých operátorů lišit.

Do zóny EU většinou operátoři řadí členské státy EU plus Norsko, Lichtenštejnsko a Island (země evropského hospodářského prostoru). Někteří operátoři zvýhodňují nad rámec regulace sousední země. Za volání z Česka do zemí mimo zónu EU počítejte orientačně s cenou 30 korun za minutu, ale může to být i dvojnásobek.

Rychlý cenový přehled:

Operátor cena volání (za minutu) odchozí SMS web operátora T-Mobile 5,89 koruny 1,86 koruny info O2 5,89 koruny 1,86 koruny info Vodafone 5,80 koruny 1,80 koruny info SAZKAmobil 4,50 koruny 1,80 koruny info Tesco mobil 5,89 koruny 1,86 koruny info Blesk mobil 5,89 koruny 1,86 koruny info Mobil.cz 5,89 koruny 1,86 koruny info

Pozn.: někteří operátoři začnou ceny uvedené v tabulce účtovat až 15. května, jiní (například Vodafone začal už 7. května) je účtují dobrovolně už s předstihem.

Za volání do zahraničí si tuzemští operátoři v minulosti účtovali velmi vysoké ceny, řádově desítky korun za minutu. V čase sice poklesly, ale stále jsou vysoké. Voláte-li často do zahraničí, zeptejte se svého operátora na tarif s volnými minutami či balíček, který by vám hovory zlevnil.

Původní ceny

Krom Slovenska účtovalo O2 jednotnou cenu 24,90 koruny za minutu. Vodafone účtoval za unijní země 11,50 koruny za minutu a T-Mobile podle sousedství – sousední země (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko) byly za na 6,99 koruny za minutu, zbytek Evropy vyšel na 12 korun za minutu. Jde tak nesporně o výrazný cenový pokles.

K sousedům levněji

Například O2 nabízí balíček za 199 korun, který sníží minutovou sazbu pro všechny odchozí hovory z ČR na 3,50 koruny za minutu krom slovenských čísel, na ty už nebude účtovat nic.

SAZKAmobil zase od ledna nabízí zvýhodněné sazby do zemí sousedících s ČR, Číny a Vietnamu (region 0). Do těchto zemí platí cena volání 2,50 koruny za minutu. Nabízí i balíček za 79 korun, který sníží minutovou sazbu do těchto zemí na 1,80 koruny za minutu.

T-Mobile, O2 i Vodafone nabízejí u dražších tarifů (paušál nad 1 000 korun měsíčně) volné minuty do zahraničí (300 až 1000 minut). U T-Mobilu jsou to tarify Mobil XL a XXL, u O2 Free Zlatý a Platinový, tarify Red Naplno 10 GB a 20 GB u Vodafonu.

Stávající cenové stropy platí do 14. května 2020. O zavedení regulace cen za volání do zahraničí se zasloužila česká europoslankyně Dita Charanzová. Europarlament regulaci schválil na podzim loňského roku.