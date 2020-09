4 tipy, jak poznat výhodné spoření | E15.cz

1. Úroková míra a její podmínky

Prvním a hlavním ukazatelem by měla být úroková míra. Banky vždy uvádějí nejvyšší možnou dosažitelnou úrokovou míru, aby ji ale klient získal, zpravidla musí dodržet nějaké podmínky. Nejčastěji to bývá aktivní využívání běžného účtu, případně se úroková sazba mění podle toho, jaký je na účtu zůstatek.

Nejlepší úrokovou sazbou aktuálně disponuje Raiffeisenbank, která novým klientům nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3 %. Po uplynutí 6 měsíců zvýhodněné sazby navíc činí úrok při aktivní využívání účtu 0,6 %, což je i tak více, než nabízí většina ostatních bank.

Autor: Raiffeisenbank

2. Spoření do určité částky

Každá banka to má jinak. Například s účtem od Raiffeisenbank můžete výhodně spořit do částky 150 000 korun. To znamená, že vše, co je na spořicím účtu nad tuto částku, bude úročeno jinou sazbou. Je tedy třeba si uvědomit, s jakou částkou budete nakládat, a zda se vyplatí vybrat spořicí účet s nejvyšší úrokovou sazbou nebo třeba kombinaci více jednotlivých účtů.

3. Poplatky

V dnešní době je spořicí účet většinou automaticky založený spolu s účtem běžným a jeho vedení je zdarma. Existují ale i výjimky, které toto pravidlo potvrzují. Stále je to parametr, který stojí za kontrolu.

4. Výpovědní lhůta

Některé spořicí účty mají výpovědní lhůtu, a to v rozmezí od několika dnů až po jeden rok. V případě, že na finanční prostředky klient sáhne před vypršením této lhůty, nevyhne se vysokým poplatkům.

„Od délky výpovědní lhůty se zpravidla odvíjí úroková míra. Čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší úrok. Účty bez výpovědní lhůty mají tu výhodu, že je z nich možné vybrat peníze kdykoliv a bez jakékoliv sankce,” říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.